Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, подружжя документує свій шлях на YouTube-каналі, фіксуючи кожен крок амбітного будівництва. Як вони роблять дім із судна, розповідаємо далі.

Також цікаво Уроки дизайну з каюти круїзного лайнера: 6 дивовижних хитрощів для малогабаритних приміщень

Як пара перетворює корабель на дім?

У дитинстві Райлі кілька разів подорожував на плавучому будинку з родиною та друзями. Крім того, пара відвідувала друзів, які жили на плавучому будинку.

Баржа була пришвартована біля човна друзів, і ми одразу нею зацікавилися. Цього року ми нарешті зв’язалися з власником, і Райлі переконав його продати її нам,

– розповідає Кейсі.

Історія судна така ж незвичайна, як і його нове призначення. Протягом десятиліть ВМС використовували баржу як акустичний випробувальний центр на одному з найглибших озер США, а також для досліджень підводних човнів. Колись це було темне судно без вікон, повне комп'ютерного обладнання, тепер його переробили на майже 80 квадратних метрів відкритого простору.

Подружжя проєктує головну будівлю, яка включатиме дві спальні на першому поверсі, два додаткові ліжка на другому поверсі, повністю обладнану кухню та ванну кімнату, а також велику вітальню та їдальню відкритого планування. Човен вміщуватиме до семи осіб, матиме опалення, кондиціонер та проточну воду.

Як пара робить дім із баржі: дивіться відео

Ми обоє мріяли жити на плавучому будинку, але все ще намагаємося з'ясувати, як це зробити з малюком. Цього літа це місце, де ми можемо проводити час з друзями та родиною на вихідних,

– ділиться Кортні.

Вирішивши взяти на себе більшу частину роботи самостійно, перетворення баржі на придатний для життя простір не обходиться без труднощів для пари.

Ніщо не стоїть рівно, і баржа постійно рухається. Але як тільки ми встановили вікна та двері, темп змін справді зріс,

– пояснила Кортні.

Своїм шляхом вони ділять на YouTube. Пара каже, що й гадки не мала, наскільки люди зацікавлять їхнім проєктом, тож вони неймовірно вдячні за підтримку.

До слова, альтернативні варіанти домівок стають все більш популярними у світі. Так, соцмережі вразив будинок на колесах за 2,7 мільйона доларів, що виглядає наче приватний літак.