Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, завдяки продуманим деталям ці невеликі приміщення відчуваються напрочуд просторо. Головні ідеї, які можна з цього підгледіти та легко адаптувати у звичайній квартирі, розповідаємо далі.

Чого можна навчитися у круїзних кают?

Гачки біля вхідних дверей

Одразу за дверима каюти часто розміщують два простих настінних гачки. Це дрібниця, але вона рятує від хаосу: сумки, куртки й капелюхи займають своє місце, а не лежать на столі чи тумбочці. У квартирі такий елемент теж допоможе тримати порядок у зоні входу.

Використання простору під ліжком

На лайнері ліжка сконструйовані так, щоб під них вміщувалися навіть великі валізи. Це звільняє місце в шафі й на підлозі. Вдома можна зробити те саме – під ліжком легко організувати зберігання сезонного одягу чи речей, якими користуєтесь рідко.

Кутові полиці у ванній кімнаті

Крихітна ванна на кораблі все ж має достатньо місця для речей завдяки кутовим полицям. Такий формат дозволяє максимально використовувати мертві кути, не захаращуючи простір.

Менша раковина – більше стільниці

У каюті замість стандартної раковини часто можна побачити компактну, що звільняє кілька додаткових сантиметрів для зберігання косметики та аксесуарів. Це гарна ідея для тих, хто планує ремонт у маленькій ванній.

Настінні USB-порти

USB-роз’єми з обох боків ліжка усунули потребу у громіздких зарядних блоках. У квартирі це теж легко реалізувати, і ви більше не будете шукати розетку за тумбочкою.

Розумна організація шафи

Шафа в каютах зазвичай поділена на зони: секція для довгих речей із полицями знизу та секція для короткого одягу з додатковими полицями. Така організація дозволяє використати вертикальний простір максимально ефективно. А ще це можна втілити навіть у звичайній квартирі за допомогою простої модернізації гардероба.

