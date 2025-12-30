Не для каструль: для чого насправді потрібна шухляда під духовкою
- Шухляда під духовкою зазвичай призначена для підігріву готової їжі, а не для зберігання посуду.
- Коли ж користувачі зберігають там посуд, деко або інші предмети, це порушує тепловий режим. Предмети блокують рух теплого повітря
Багато власників сучасних кухонь автоматично використовують шухляду під духовкою для зберігання каструль, сковорідок, кришок або дек. Водночас мало хто замислюється, чи дійсно вона для цього призначена.
Фахівці City Magazine попереджають: у багатьох випадках така звичка може нашкодити і посуду, і самій духовці, а іноді – навіть створити ризики для безпеки, передає 24 Канал.
Навіщо потрібна шухляда під духовкою?
У значній частині сучасних моделей плит і духових шаф нижня шухляда виконує функцію підігріву готової їжі. Вона розрахована на підтримання температури страв після приготування – без пересушування та повторного приготування. Усередині таких шухляд підтримується тепло, а конструкція передбачає вільну циркуляцію повітря.
Чому там краще не зберігати посуд?
Коли ж користувачі зберігають там посуд, деко або інші предмети, це порушує тепловий режим. Предмети блокують рух теплого повітря, що може призвести до:
- перегріву духовки,
- зниження її ефективності,
- скорочення терміну служби приладу.
Для чого насправді потрібна шухляда під духовкою / Фото Unsplash
Як пише Better Homes & Gardens, окрім технічних проблем, неправильне використання шухляди несе й інші ризики.
- Зокрема, зберігання легкозаймистих предметів або посуду з залишками жиру під час підігріву їжі може спричинити загоряння.
- Посуд, не розрахований на високі температури, здатен деформуватися, втратити антипригарне покриття або навіть тріснути.
- До того ж тепле середовище сприяє появі неприємних запахів і накопиченню мікроорганізмів.
Фахівці зазначають, що справжнє призначення шухляди залежить від конкретної моделі. У більшості сучасних духовок це підігріваючий відсік, у старіших – простір для технічних або вентиляційних елементів. У деяких нових моделях шухляда може бути суто декоративною і не призначеною для будь-якого використання.
