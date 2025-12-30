Специалисты City Magazine предупреждают: во многих случаях такая привычка может навредить и посуде, и самой духовке, а иногда – даже создать риски для безопасности, передает 24 Канал.

Смотрите также "Исправить дорого или невозможно": 7 распространенных ошибок во время ремонта

Зачем нужен ящик под духовкой?

В значительной части современных моделей плит и духовых шкафов нижний ящик выполняет функцию подогрева готовой пищи. Он рассчитан на поддержание температуры блюд после приготовления – без пересушивания и повторного приготовления. Внутри таких ящиков поддерживается тепло, а конструкция предусматривает свободную циркуляцию воздуха.

Почему там лучше не хранить посуду?

Когда же пользователи хранят там посуду, противень или другие предметы, это нарушает тепловой режим. Предметы блокируют движение теплого воздуха, что может привести к:

перегреву духовки,

снижению ее эффективности,

сокращению срока службы прибора.



Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой / Фото Unsplash

Как пишет Better Homes & Gardens, кроме технических проблем, неправильное использование ящика несет и другие риски.

В частности, хранения легковоспламеняющихся предметов или посуды с остатками жира во время подогрева пищи может вызвать возгорание. Посуда, не рассчитана на высокие температуры, способна деформироваться, потерять антипригарное покрытие или даже треснуть. К тому же теплая среда способствует появлению неприятных запахов и накоплению микроорганизмов.

Специалисты отмечают, что истинное предназначение ящика зависит от конкретной модели. В большинстве современных духовок это подогревающий отсек, в более старых – пространство для технических или вентиляционных элементов. В некоторых новых моделях ящик может быть сугубо декоративным и не предназначенным для какого-либо использования.

Какой кухонный прибор незаметно увеличивает счета за электроэнергию?

Ранее мы писали, что электрический чайник является одним из самых энергоемких приборов в доме. Средний чайник закипает около 5 минут, потребляя примерно 3000 Вт за один раз. Это в 20 раз больше, чем большой холодильник, который использует лишь около 150 ватт в час после достижения оптимальной температуры.