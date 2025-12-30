Фахівці City Magazine попереджають: у багатьох випадках така звичка може нашкодити і посуду, і самій духовці, а іноді – навіть створити ризики для безпеки, передає 24 Канал.

Навіщо потрібна шухляда під духовкою?

У значній частині сучасних моделей плит і духових шаф нижня шухляда виконує функцію підігріву готової їжі. Вона розрахована на підтримання температури страв після приготування – без пересушування та повторного приготування. Усередині таких шухляд підтримується тепло, а конструкція передбачає вільну циркуляцію повітря.

Чому там краще не зберігати посуд?

Коли ж користувачі зберігають там посуд, деко або інші предмети, це порушує тепловий режим. Предмети блокують рух теплого повітря, що може призвести до:

перегріву духовки,

зниження її ефективності,

скорочення терміну служби приладу.



Для чого насправді потрібна шухляда під духовкою / Фото Unsplash

Як пише Better Homes & Gardens, окрім технічних проблем, неправильне використання шухляди несе й інші ризики.

Зокрема, зберігання легкозаймистих предметів або посуду з залишками жиру під час підігріву їжі може спричинити загоряння. Посуд, не розрахований на високі температури, здатен деформуватися, втратити антипригарне покриття або навіть тріснути. До того ж тепле середовище сприяє появі неприємних запахів і накопиченню мікроорганізмів.

Фахівці зазначають, що справжнє призначення шухляди залежить від конкретної моделі. У більшості сучасних духовок це підігріваючий відсік, у старіших – простір для технічних або вентиляційних елементів. У деяких нових моделях шухляда може бути суто декоративною і не призначеною для будь-якого використання.

