Багато хто про це не знає: чому стабілізатори напруги теж виходять з ладу

Під час нестабільної роботи електромережі та частих стрибків напруги у багатьох користувачів виникає питання: чи може сам стабілізатор напруги згоріти або вийти з ладу?

Фахівці на сайті Quora.com пояснюють, що таке можливо, але за певних умов, передає 24 Канал.

Що може трапитися зі стабілізатором?

Стабілізатори напруги призначені для того, щоб вирівнювати перепади напруги у мережі та захищати підключені прилади. Вони здатні працювати у визначеному діапазоні, наприклад від 160 ватів до 260 ватів, регулюючи подачу на номінальні приблизно 220 Ватів.

Якщо вхідна напруга виходить далеко за ці межі або прилад сильніше навантажений, ніж розрахований, стабілізатор може вимкнути подачу та навіть вийти з ладу.



Чому стабілізатори напруги теж виходять з ладу / Фото "Укрінформ"

У яких випадках ризик найбільший?

Сильні перепади напруги або тривале перенапруження – якщо мережа надто часто і суттєво перевищує робочі параметри, стабілізатор може або вимкнутися, або пошкодитися. Така ситуація трапляється при поганій якості електрики або аварійних перепадах.

Важливо! Стабілізатори не призначені захищати від надзвичайних стрибків напруги, таких як блискавка або аварійні перепади електромережі. Часто для таких випадків використовують спеціальні пристрої – захисні реле або захист від перенапруги, які можуть працювати разом зі стабілізатором.

Як уберегти стабілізатор від поломки?

The Daily Jagran радить:

Переконайтесь, що стабілізатор розрахований на потужність усіх підключених приладів. Забезпечте достатню вентиляцію навколо пристрою. Використовуйте його разом із додатковими пристроями для захисту від великих стрибків напруги.

