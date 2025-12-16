Які побутові прилади заборонено вмикати одночасно

Хоча одночасне використання кількох приладів може здаватися максимально ефективним, увімкнення потужних пристроїв паралельно створює велике навантаження на електропроводку.

Кожен прилад споживає певну кількість ампер. Якщо підсумувати споживання посудомийної машини, електроплити та сушарки для одягу, виходить рівень, з яким стандартна розетка або подовжувач просто не справляються, передає 24 Канал із посиланням на Telegrafi.

Дивіться також Вимкніть ці 12 приладів з розетки: вони збільшують рахунок за світло, навіть коли не працюють

Які прилади не можна вмикати одночасно?

Щоб уникнути проблем, важливо знати, які прилади є "енергетичними вампірами". Вони потребують окремої розетки і ніколи не повинні ділити джерело живлення з іншими пристроями:

Холодильники та морозильники : працюють цілодобово й потребують стабільної напруги. Підключення інших пристроїв до тієї ж розетки може спричинити коливання напруги та пошкодити компресор.

: працюють цілодобово й потребують стабільної напруги. Підключення інших пристроїв до тієї ж розетки може спричинити коливання напруги та пошкодити компресор. Мікрохвильові печі : здаються нешкідливими, але швидко споживають велику кількість енергії.

: здаються нешкідливими, але швидко споживають велику кількість енергії. Кавоварки та тостери : невеликі прилади, які під час роботи генерують багато тепла та споживають високий струм.

: невеликі прилади, які під час роботи генерують багато тепла та споживають високий струм. Обігрівачі та кондиціонери: справжні "чемпіони" за споживанням енергії. Їх ніколи не слід підключати через подовжувач разом із іншими пристроями.

Потрібно вимикати прилади, коли вони не використовуються. Це не лише зменшить ризик пожежі, а й усуне "фантомне" споживання енергії, знижуючи щомісячні рахунки.

Потужні прилади повинні мати кожний свою розетку / Фото з відкритих джерел

Тим часом видання The Better House and gardens назвало 5 пар приладів, які не слід вмикати одночасно:

Посудомийна машина і пральна машина: Вони споживають багато електроенергії та гарячої води. Разом можуть працювати гірше й вибити автомат.

Малі кухонні прилади: Електрочайник, мікрохвильовка, тостер часто сидять на одному колі. Якщо ввімкнути їх разом – можливе перевантаження.

Обігрівач та інші потужні прилади: Обігрівач не можна підключати через подовжувач і вмикати разом з іншою потужною технікою.

Потужні прилади, які працюють довго: Духовка, посудомийка, кондиціонер, кавоварка – краще не запускати кілька таких приладів одночасно, особливо якщо вони працюють годинами.

Фен і інші прилади у ванній: Фен дуже потужний. Якщо додати електробритву, щітку, освітлення та кондиціонер – електромережа може не витримати.

Які прилади потрібно вимикати з розетки під час відключень світла?

Під час вимкнення й особливо під час повернення електроенергії часто виникають стрибки напруги. Саме в цей момент техніка може згоріти, тому її краще заздалегідь від'єднати від мережі. Обов'язково вимикайте з розетки: