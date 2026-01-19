Як більше не модно декорувати оселю у 2026 році

У 2026 році можна побачити чіткий відхід від трендів у декорі оселі, які здаються занадто штучними або створеними для того, аби викликати швидкий ефект у соцмережах. Натомість дизайнери роблять акцент на більш продуманому та життєвому стилі.

Експерти назвали основні тренди декору, які варто залишити в минулому, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

Які тренди у декорі оселі застарілі для 2026 року?

Дешеві штучні рослини

Краще використовувати живі рослини або якісні штучні. Дешеві пластикові рослини псують вигляд кімнати.

Абсолютно білі кімнати

Чисто білі стіни та меблі вже не модні. Такі кімнати здаються холодними і швидко набридають.

Надмірний ротанг

Якщо ротангу занадто багато – меблі та декор видаються старомодними.

Швидкі меблі та банальний декор

Трендові меблі "на один сезон" та безликий декор швидко виходять з моди. Краще вибирати комфортні та стильні речі, які довго залишаються актуальними.

Повністю підібраний декор

Ідеально поєднувати всі меблі й аксесуари вже не модно. Кімнати здаються цікавішими, якщо додати щось несподіване або трохи відмінне за стилем.

Надмірний мінімалізм

Кімнати без мистецтва, книг та особистих речей видаються порожніми. Популярності набувають інтер'єри, які відображають характер мешканців і створюють затишок.

Глянцеві фарби

Раніше глянцевий декор був модним, але його надмірне використання робить інтер'єр застарілим. Глянцеві меблі та шафи одразу повертають стиль у 2000-і.

Холодний сірий

Сірі відтінки були популярні багато років. Але у 2026 році сірі кухонні шафи з білими стільницями та чорними ручками вже видаються застарілими.

Поєднання білого і чорного вже не в моді / Фото Annie Schlechter

Контрастне чорне й біле

Різкий контраст чорного та білого виходить з моди. Сучасний дизайн обирає м'якіший, багаторівневий контраст і тепліші кольори.

Elle Decor називає ще 4 тренди у декорі, які втрачають актуальність. Це:

Сучасний фермерський стиль . Був популярним через затишок і "сільські" елементи, але його часто робили шаблонно й неякісно. Дизайнери вважають, що цей стиль себе вичерпав.

. Був популярним через затишок і "сільські" елементи, але його часто робили шаблонно й неякісно. Дизайнери вважають, що цей стиль себе вичерпав. Нейтральні, однотонні килими . Простим килимам із джуту чи сизалю на зміну приходять візерункові килими, які додають кольору й характеру простору.

. Простим килимам із джуту чи сизалю на зміну приходять візерункові килими, які додають кольору й характеру простору. Великі вбудовані меблі . Масивні шафи та полиці поступаються місцем вінтажним і антикварним меблям, які мають тепліший і живіший вигляд.

. Масивні шафи та полиці поступаються місцем вінтажним і антикварним меблям, які мають тепліший і живіший вигляд. Надмірне змішування візерунків. Максималізм без чіткої ідеї видається хаотичним. У тренді – продумане поєднання, а не "все й одразу".

