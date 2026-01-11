Не лише килим на стінах: що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою

З настанням холодів питання тепла та комфорту в будинку стає пріоритетним. Не всі усвідомлюють, що створити атмосферу затишку можна не лише через обігрівачі чи товсті килими – існує безліч дизайнерських прийомів, які допомагають "зігріти" простір і роблять його комфортним для мешканців.

Усіма секретами поділиться 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Дивіться також Цей пристрій обов'язково повинні мати власники осель з газовими котлами

Що додати до інтер'єру, щоб оселя була теплою і затишною?

Затишок вдома – це не лише питання обігріву. Комплекс із м'яких текстур, правильного освітлення, теплих кольорів і натуральних матеріалів дозволяє зробити оселю комфортною навіть у найлютіші морози.

М'які текстури і тканини

Килими – це класика, але для відчуття тепла варто додавати й інші текстильні елементи: Пледи та покривала на дивані або кріслах. Подушки різних розмірів і текстур – велика кількість м'яких деталей робить простір більш "глибоким" і затишним.

Штори

Товсті штори – не лише декоративна функція, а й додатковий бар'єр від холоду та шуму з вулиці.



Товсті штори – це додатковий бар'єр від холоду та шуму з вулиці / Фото Unsplash

Світло та атмосфера

Правильне освітлення здатне миттєво змінити сприйняття простору:

Теплі лампи та світильники замість холодного білого світла.

Свічки та LED-гіралянди для створення м'якого підсвічування.

Психологи стверджують: кольори впливають на сприйняття температури простору. Теплі відтінки бежевого, оранжевого, теракотового створюють відчуття затишку.

Розстановка меблів

Навіть меблі можуть "зігрівати" кімнату, якщо розмістити їх у правильних місцях. Експерти Еxpress закликають звернути увагу на розташування диванів біля радіаторів. Їх не варто встановлювати ближче ніж на 30 – 40 сантиметрів одне від одного.

Експерт з енергетики Метт Оберле пояснив, що блокування циркуляції повітря навколо опалювальних приладів змушує котел працювати інтенсивніше, витрачаючи більше палива.

Чому килими на стінах знов повертаються в моду?

Килими на стінах повертаються в моду через їхню теплоізоляційну та звукоізоляційну функції, а також здатність захищати стіни від забруднень. Сучасні килими можуть бути стильним елементом інтер'єру, якщо вибирати моделі нейтральних кольорів, які поєднують практичну та декоративну функції.