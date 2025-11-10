Вітальня Дженіфер Еністон: акторка поєднала у кімнаті різні стилі за допомогою цікавої деталі

Вітальня Дженіфер Еністон охоплює еклектичні стилі. Попри це, кімната має гармонійний вигляд. Досягти такого ефекту акторці вдалося завдяки одному елементу декору.

Мистецтво завжди цінували за здатність надавати індивідуальності будь-якому інтер'єру. Важко заперечити силу виразного артоб'єкта в центрі кімнати. Адже саме велике центральне полотно здатне поєднати навіть контрастні стилі. Вітальня Еністон у Беверлі-Гіллз – яскравий цьому доказ, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Еністон вдалося гармонійно поєднати різні стилі в одній кімнаті?

У вітальні акторки розміщено яскраве абстрактне полотно культового художника Роберта Мазеруелла. Картина стала композиційним центром кімнати, об'єднавши безліч форм, текстур і кольорів. Це майстерне поєднання втілив відомий дизайнер інтер'єрів Стівен Шедлі. Завдяки своєму тонкому смаку й багаторічному досвіду він створив глибоко особистий простір, який відображає характер його власниці – Дженіфер Еністон.

Вітальня Дженіфер Еністон: дивіться фото

Її вітальня сповнена предметів із власною історією: від шовкових подушок до видутого вручну скла. Це справжній урок свідомого дизайну.

Інтер'єр Дженніфер поєднує два стилі: середини ХХ століття та сучасної розкоші. Від поєднання текстур – відкритої кам'яної стіни й дерев'яних панелей – до різноманітних матеріалів, як-от м'який фіолетовий оксамит, вишитий шовк і шкіра з декоративними заклепками, – здається, такий сміливий мікс неможливо узгодити. Та кінцевий результат доводить: яким би різноманітним не був інтер'єр, саме мистецтво здатне об'єднати все в цілісний образ.

Довідка: Як пише The Spruce, стиль середини XX століття характеризується дерев'яними виробами з тіка, дуба або червоного дерева, геометричними або округлими формами, поєднанням матеріалів (метал, скло, вініл) і яскравими акцентами. Тим часом, сучасна розкіш – це тренд в інтер'єрі, який вирізняється сміливими кольорами, яскравими акцентами, багатими матеріалами та змішанням стилів. На відміну від стриманої "тихої розкоші, він втілює впевненість і індивідуальність через драматичний, насичений декор. Про це пише House Beautiful.

Немає єдиного правильного підходу до вибору мистецтва для вітальні – усе залежить від емоцій, які воно викликає. Дехто спершу оформлює інтер'єр, а потім підбирає картину, що підходить до загальної схеми. Але справжня майстерність полягає в тому, щоб будувати дизайн навколо центрального полотна – саме воно має задавати настрій усьому простору.

Картина Максвелла у вітальні Дженніфер чудово контрастує з темною палітрою кольорів, надаючи кімнаті тепла й життя.

Чим ще особлива вітальня Еністон?

Раніше дизайнери звернули увагу на розташування меблів у вітальні акторки. Зірка використала прийом "розмовного зонування". Диван і крісла розташовані так, щоб було зручно спілкуватися. Два дивани навпроти один одного з журнальним столиком створюють атмосферу затишку та легкого діалогу.