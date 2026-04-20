Навіть якщо скотч "в'ївся" у пластик: як легко прибрати липкість з вікон
- Для видалення слідів скотчу з пластикових вікон можна використовувати олію, вазелін, жирний крем, спирт або горілку.
- Для застарілих плям рекомендується використовувати столовий оцет або універсальні засоби для скла, уникаючи агресивних розчинників та металевих губок.
Після зими на пластикових вікнах часто залишаються липкі сліди від скотчу. Вони швидко накопичують пил і бруд, а спроби видалити їх механічно можуть пошкодити поверхню.
На щастя, видання Windows Canada знає дієві способи, які допоможуть швидко та ефективно очистити пластик від клею.
Як очистити сліди старого скотчу?
Щоб безпечно очистити пластик, важливо спочатку розм'якшити клей, а вже потім прибрати його залишки. Найпростіший спосіб – використати:
- олію,
- вазелін,
- жирний крем.
Засіб наносять на ватний диск, прикладають до забруднення на 10 – 15 хвилин і акуратно витирають. Жир розчиняє клей, не пошкоджуючи поверхню.
Також ефективно працює спирт або звичайна горілка. Достатньо протерти слід змоченим ватним диском – клей швидко розчиняється, особливо якщо він ще не встиг глибоко в'їстися в пластик.
Що робити, якщо липкі плями застарілі?
Для залишкових плям The Kitchn радять використовувати столовий оцет 9% або універсальні засоби для скла. Вони допомагають повністю прибрати липкість і повернути вікнам чистий вигляд. Якщо клей тримається міцно, його можна попередньо нагріти феном протягом 30 – 40 секунд. Після цього він стане м'якшим і легко зніметься серветкою.
Водночас фахівці не радять використовувати агресивні розчинники, такі як ацетон чи бензин, а також металеві губки або ножі. Вони можуть пошкодити пластик і залишити помітні сліди. Чим швидше очистити клей, тим легше це зробити без шкоди для поверхні.
Що допоможе легко помити вікна?
- Щоб вікна були по-справжньому чистими та без розводів, важливо дотримуватись правильної послідовності очищення. Перед миттям скла обов'язково зробіть сухе прибирання.
- Для цього використовуйте серветку з мікрофібри – вона добре збирає пил, не залишає ворсу та не дряпає поверхню. Якщо пропустити цей етап, під час миття бруд може розмазуватися і залишати сліди.
- Далі переходьте до вологого очищення. Найкраще підійде мильний розчин – він ефективно видаляє основні забруднення, жирні плями та сліди від пальців. Нанесіть його на скло за допомогою губки або серветки та рівномірно розподіліть по поверхні.
- Після цього варто зробити фінальний етап — полірування. Для цього використовуйте оцтовий спрей: він допомагає прибрати залишки мила, усуває розводи та додає склу блиску.