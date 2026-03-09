Копати ґрунт не потрібно: дивовижний метод посадки картоплі у США, який приносить щедрий врожай
- Американські фермери садять картоплю під мульчу, що значно спрощує роботу та забезпечує великий урожай.
- Бульби не закопують у землю, а накривають товстим шаром мульчі з соломи або листя, що допомагає зберігати вологу та стримувати бур'яни.
Американські городники часто вирощують картоплю, не перекопуючи ґрунт. При цьому вони завжди отримують хороший врожай.
Секрет американських фермерів полягає у тому, що вони використовують метод посадки під мульчу – він значно спрощує роботу на ділянці й допомагає отримати великий урожай. Про це пише "Радіо Трек".
Дивіться також Коли сніг тільки-но зійшов: 7 культур, які можна сміливо сіяти у березні
Як американці садять картоплю без лопати?
Картоплю можна висаджувати навіть на ділянці з травою або газоном. Спочатку траву скошують і прибирають великі бур'яни. Іноді на землю кладуть шар газет, щоб стримати їхній ріст. Після цього зверху насипають приблизно 5 – 7 сантиметрів компосту.
Насіннєву картоплю викладають на поверхню на відстані приблизно 20 – 25 сантиметрів одна від одної, інколи – у шаховому порядку.
Великі бульби можна розрізати, але важливо, щоб на кожній частині залишалося щонайменше два "вічка" / Фото Pinterest
Головна особливість цього способу у тому, що бульби не закопують у землю. Замість цього їх накривають товстим шаром мульчі – близько 15 сантиметрів. Для цього підходять солома, сіно або сухе листя. Така "ковдра" допомагає зберігати вологу, стримує бур'яни й поступово покращує стан ґрунту.
Коли рослини ростуть, мульчу підсипають ще, адже нові бульби формуються вище. Це не лише збільшує врожай, а й захищає картоплю від сонячного світла, через яке вона може позеленіти та накопичити шкідливий соланін.
Які рослини садити поруч із картоплею, щоб отримати більший урожай?
Картопля – одна з найпопулярніших і найневибагливіших культур на городі. Але врожай може бути кращим, якщо правильно підібрати рослини, які ростимуть поруч. Такий підхід називають сусідніми посадками: одні рослини допомагають іншим – покращують ґрунт, відлякують шкідників або приваблюють корисних комах. Про це пише Southern Living.
Рослини, які добре ростуть поруч із картоплею:
Найкраще підходять культури з неглибоким корінням – вони не заважають формуванню бульб.
- Шпинат – має неглибоке коріння і не заважає картоплі рости.
- Часник – своїм запахом відлякує попелицю та жуків.
- Квасоля – збагачує ґрунт азотом, який потрібен картоплі.
- Капуста – допомагає відлякувати картопляних жуків.
- Хрін – захищає рослини від колорадського жука.
- Салат – має поверхневе коріння і добре росте поруч.
- Шніт-цибуля – відлякує шкідників і приваблює комах-запилювачів.
- Базилік – допомагає боротися з деякими шкідниками.
- Чорнобривці – відлякують багатьох шкідників і прикрашають город.
- Кінза – приваблює корисних комах, які знищують шкідників.
- Петрушка – покращує смак картоплі та відлякує жуків.
- Настурція – приваблює шкідників на себе, відволікаючи їх від картоплі.
Деякі культури можуть заважати росту картоплі або сприяти поширенню хвороб. Рослини, які не варто садити поруч із картоплею:
- Баклажани – належать до тієї ж родини і мають спільні хвороби.
- Огірки – потребують дуже багато води, через що картоплі може не вистачати вологи.
- Інші коренеплоди (морква, ріпа тощо) – конкурують із картоплею за місце в ґрунті та поживні речовини.
Чому не можна садити ялинку біля будинку?
- Багато українців висаджують ялинки у дворі, щоб озеленити територію. Однак фахівці попереджають: саджати таке дерево надто близько до будинку небезпечно.
- Ялинка має потужну кореневу систему, яка з часом розростається. Через це коріння може пошкодити фундамент, піднімати бетонні доріжки та деформувати тротуарну плитку. У старих будівлях це іноді призводить навіть до тріщин у стінах.
- Крім того, доросла ялинка може вирости до 10 – 20 метрів. Під час сильного вітру таке дерево може зламатися або впасти на будинок, автомобіль чи електролінії.
- Саме тому експерти рекомендують висаджувати великі дерева не ближче ніж за 3 – 5 метрів від будівель. Екологи радять садити хвойні ще далі – приблизно за 10 – 15 метрів від дому, подалі від комунікацій і на відкритій ділянці.