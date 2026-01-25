Лише одна річ і ви забудете про протяги: яку хитрість використовують українці
- Українці використовують щільну плівку та прозорі двері на блискавці для герметизації вікон та дверей, щоб зберегти тепло в оселі.
- Цей метод значно зменшує протяги, допомагає утримувати тепло, знижує витрати на опалення та легко знімається після сезону.
Через регулярні російські обстріли та відсутність електроенергії українці вигадують прості та недорогі способи зберегти тепло в оселі. І поки одні витрачають кошти на заміну вікон, інші користуються перевіреною хитрістю, яка реально працює і не потребує серйозних витрат.
Цим лайфхаком поділилася користувачка інстаграму з ніком khutoraesthetic.
Дивіться також Як зігрітися, якщо немає ні світла, ні опалення: поради експерта з виживання
Йдеться про герметизацію дверей і вікон за допомогою щільної плівки та прозорих дверей на блискавці. Цей метод активно використовують як у приватних будинках, так і у квартирах.
Що знадобиться?
Для цього лайфхаку потрібні:
- найщільніша прозора плівка;
- прозорі двері на блискавці (їх часто використовують на будівництвах або в майстернях);
- двосторонній скотч;
- малярна стрічка.
Як це працює?
На вхідні або міжкімнатні двері фіксують прозорі двері на блискавці. Їх приклеюють по периметру на двосторонній скотч, а зверху додатково проходяться малярною стрічкою – для надійності та кращої герметизації.
На вікнах схема майже така сама, але замість дверей використовують щільну плівку. Її натягують максимально рівно, фіксують двостороннім скотчем і також закріплюють малярною стрічкою по краях.
Як працює метод: дивіться відео
Який результат?
Такий простий прийом:
- значно зменшує протяги;
- допомагає утримувати тепло в кімнаті;
- знижує витрати на опалення;
- не псує вікна чи двері – усе легко знімається після сезону.
Українці зазначають, що після такої герметизації в кімнатах стає тепліше буквально за кілька годин, а холодне повітря зникає навіть у старих будинках. Цей метод уже називають одним із найефективніших бюджетних способів утеплення, який не потребує спеціальних навичок і доступний кожному.
Цікаво! Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що ситуація зі світлом стабілізується, коли настане потепління, збільшиться світовий день і покращиться ефективність роботи сонячних електростанцій, яких дуже багато в Україні.
Як не замерзнути при мінус 20 градусів?
Раніше ми писали про те, як при -20 зігріваються люди у Гренландії. Будинки там опалюються дизельними або оливними печами, мають потужну ізоляцію. Вона працює над енергетичною незалежністю, розвиваючи гідроенергетику та досліджуючи геотермальні джерела.