Без лопати та зусиль: ефективний спосіб, який допоможе прибрати пень
- Природний метод видалення пня передбачає створення умов для розкладання деревини мікроорганізмами через отвори, заповнені компостом, та накриття мульчею.
- Розкладання пня може зайняти від 4 до 6 місяців, а для пришвидшення процесу рекомендується використовувати міцелій їстівних грибів та висіяти конюшину.
Пень на ділянці часто стає справжньою проблемою для власників будинків і дач. Викорчовування потребує сили, часу або спеціальної техніки, що не завжди доступно. Втім, існує простий і екологічний спосіб позбутися пня без зайвих витрат – достатньо скористатися природними процесами розкладання.
Експерти Nufărul Furniture радять не поспішати з радикальними методами: природа здатна впоратися з пнем самостійно, якщо створити для цього правильні умови.
Як працює метод?
Для цього знадобляться звичайні інструменти та матеріали, які є майже в кожному господарстві. Суть способу полягає у прискоренні природного гниття деревини. Для цього у пні створюють отвори, які утримують вологу та стають середовищем для розвитку мікроорганізмів. Саме вони поступово руйнують структуру дерева.
Щоб запустити процес, потрібно:
- просвердлити у верхній частині пня отвори глибиною 10 – 15 сантиметрів;
- заповнити їх добре перепрілим компостом;
- зволожити водою, не допускаючи надлишку;
- накрити пень мульчею (соломою або корою) і брезентом для збереження тепла та вологості.
Такий підхід створює ідеальні умови для активної роботи бактерій і грибів, які пришвидшують розкладання деревини.
Коли буде результат?
За словами фахівців, вже через 2 – 3 місяці верхня частина пня починає помітно м'якшати. Повне руйнування може зайняти від 4 до 6 місяців – залежно від розміру пня та породи дерева. Після цього залишки легко прибрати навіть звичайною лопатою.
Як пришвидшити процес?
Як пише Architectural Digest, щоб отримати результат швидше, садівники радять додатково використовувати міцелій їстівних грибів. Він активізує розкладання і водночас є безпечним для довкілля. Також можна висіяти поруч конюшину – вона допоможе утримувати вологу в ґрунті та запобігатиме росту бур'янів.
Найефективніше застосовувати цей метод навесні або восени, коли ґрунт насичений вологою, а мікроорганізми працюють найактивніше. У цей період природні процеси відбуваються значно швидше.
Яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу?
- Кроти можуть стати справжньою проблемою для дачників: вони прокладають підземні ходи, псують коріння рослин і руйнують акуратні грядки. Через це багато власників ділянок шукають безпечні способи боротьби зі шкідниками без використання хімії.
- Одним із таких рішень вважається тюльбагія фіолетова – декоративна і водночас корисна рослина. Тюльбагія відома своїм характерним запахом, який нагадує часник. Він з'являється, якщо потерти листя або під час росту рослини.
- Такий аромат майже не заважає людям, зате є неприємним для багатьох підземних тварин. Саме через це кроти, а також деякі інші шкідники, намагаються уникати ділянок, де вона росте.