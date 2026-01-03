Раніше було краще: чому сучасна техніка так швидко ламається і як цього уникнути
- Сучасна техніка має більше електронних компонентів і деталей, що підвищує ризик поломок, і часто проєктується для роботи до завершення гарантійного терміну.
- Правильний догляд і уважна експлуатація можуть суттєво продовжити термін служби побутової техніки, навіть якщо тенденція до скорочення терміну служби зберігається.
На тлі постійного зростання цін українці дедалі частіше замислюються: чому дорога побутова техніка ламається значно швидше, ніж раніше. Пральні машини, холодильники чи плити, які ще 10 – 15 років тому служили десятиліттями, сьогодні нерідко виходять з ладу вже через кілька років після покупки.
Експерти пояснюють: проблема не лише у вартості, а й у підході до виробництва. Як зробити так, щоб побутова техніка служила вам якомога довше – розкаже 24 Канал з посиланням на Slashgear.
Чому новітня техніка ламається швидше?
Як зазначає профільне видання, сучасна техніка стала складнішою, має більше електронних компонентів і деталей, що підвищує ризик поломок. Крім того, виробники часто проєктують пристрої так, аби вони без проблем "дожили" до завершення гарантійного терміну, але не обов'язково служили довше.
Свою роль відіграють і нові регуляторні вимоги, і прагнення знизити собівартість, і залежність від тендітної електроніки та смарт-функцій, без яких раніше цілком обходилися. У результаті реальний термін служби побутової техніки часто менший, ніж заявляють виробники:
- пральні машини працюють у середньому 5 – 6 років,
- холодильники – 7 – 9.
Втім, фахівці з ремонту переконують: навіть у таких умовах споживач може суттєво продовжити "життя" своїм приладам.
Чому сучасна техніка так швидко ламається / Фото Unsplash
Як продовжити "життя" приладам вдома?
У блозі Martha Stewart радять:
- Регулярне чищення. Бруд і пил – одні з головних ворогів техніки. Наприклад, забруднені конденсаторні змійовики холодильника змушують компресор працювати з перевантаженням, що скорочує його ресурс і підвищує споживання електроенергії. Регулярне очищення допомагає уникнути цього.
- Використання без перевантажень. Переповнена пральна машина, постійно відчинені дверцята холодильника чи перевантажений блендер створюють надмірний тиск на механізми. Чим більше навантаження – тим швидше зношуються деталі.
- Правильні умови експлуатації. Техніка потребує хорошої вентиляції, стабільного електроживлення та відповідних умов зберігання. Волога, спека або холод у приміщенні можуть негативно впливати на електроніку й металеві елементи.
Експерти наголошують: хоча тенденція до скорочення терміну служби техніки навряд чи зникне найближчим часом, правильний догляд і уважна експлуатація здатні відтермінувати дорогий ремонт або покупку нових приладів на кілька років.
