Як не дати себе обдурити ремонтнику-шахраю: експерт назвав 2 способи

На ринку ремонту побутової техніки чимало аферистів, які наживаються на довірливих клієнтах. Однак убезпечити себе можна ще до того, як майстер візьметься розбирати прилад.

Експерт Володимир Хатунцев називає два дієві способи, які допоможуть вчасно уберегтися від ремонтника-шахрая. Про це пише "РБК-Україна".

Як не пійматися на гачок аферистів?

Розберіться в поломці хоча б на базовому рівні

Не обов'язково бути техніком, але мінімальне розуміння того, що могло вийти з ладу і як це зазвичай ремонтують, значно зменшує ризик обману.

Сьогодні в мережі легко знайти відео з поясненнями майже будь-якої несправності. Якщо витратити трохи часу на вивчення питання, стане зрозуміло, чи не намагаються вам нав'язати зайві роботи або завищити вартість. До того ж дрібні поломки інколи можна усунути самостійно.

Обирайте майстра за рекомендаціями, а не за оголошенням

Найнадійніший варіант – поради від знайомих або друзів, які вже користувалися послугами конкретного спеціаліста. Звернення до першого ж майстра з інтернет-оголошення підвищує ризик натрапити на недобросовісну людину.

При цьому сліпо довіряти онлайн-відгукам теж не варто: чесні фахівці не завжди займаються просуванням своїх рейтингів, тоді як шахраї можуть створювати собі позитивну репутацію штучно та занижувати оцінки конкурентам.

Отже, найкращий результат дає поєднання обох підходів: власна обізнаність плюс перевірені рекомендації. У такому разі шанси на якісний ремонт зростають у рази.

Обирайте перевірених фахівців для ремонту побутової техніки / Фото з відкритих джерел

Найпоширеніші шахрайства з ремонтом техніки

Appliance‑AAA розповідає про різні способи обману, які використовують ремонтники-шахраї.

"Ремонт" від роздрібних магазинів

Ви викликаєте техніка з великого магазину, він ледь дивиться на техніку і одразу пропонує купити нову. Чому? Продаж нового пристрою приносить їм більше грошей, ніж ремонт старого.

Приманка і заміна

Реклама обіцяє низьку ціну, але коли технік приїжджає, ціна різко зростає через "серйозну проблему" або додаткові роботи. Тому завжди уточнюйте, що включає вартість виклику і чи йде вона в рахунок ремонту. Надійні компанії чесно повідомляють ціну заздалегідь.

Пастка "годинної ставки"

Вам пропонують дешеву годинну ставку, але технік некомпетентний і робить роботу втричі довше, ніж професіонал. Ваша "вигода" перетворюється на великий рахунок. Тому вибирайте фіксовану ставку. Вона захищає від несподіваних витрат і дозволяє знати вартість заздалегідь.

