Це працює краще за отруту: народні засоби, яких бояться щури

Щури можуть швидко перетворити затишний двір або сад на джерело безладу. Вони розкидають сміття, залишають сліди життєдіяльності та відлякують інших тварин. Хоча пряму небезпеку для людини гризуни становлять не завжди, їхня присутність викликає дискомфорт і змушує господарів шукати ефективні способи боротьби.

Як повідомляє Express, дедалі більше людей відмовляються від отрут і пасток на користь безпечніших методів.

Дивіться також Без лопати та зусиль: ефективний спосіб, який допоможе прибрати пень

Що найбільше не переносять щури?

Експерти зазначають, що гризуни дуже чутливі до різких запахів. Саме тому деякі доступні продукти можуть стати ефективним бар'єром:

оцет,

часник,

чорний мелений перець.

Ці засоби рекомендують використовувати у місцях, де щури можуть проникати на ділянку або в приміщення.

Цікаво! Як пише World Today, одним із найдієвіших варіантів є олія перцевої м'яти. Її запах настільки неприємний для щурів, що вони намагаються уникати оброблених ділянок.

Засіб радять наносити біля входів, щілин і можливих шляхів проникнення.



Які запахи ненавидять щури / Фото Unsplash

Які ще є переваги цього засобу?

Фахівці також звертають увагу, що деякі натуральні засоби мають подвійний ефект. Наприклад, цитронела або лемонграс допомагають відлякувати не лише щурів, а й комах – зокрема комарів і мух. Це робить такі методи універсальними для догляду за двором.

Що ще потрібно зробити?

Експерти наголошують: навіть найкращі засоби не будуть ефективними, якщо не усунути причину появи гризунів. Якщо щури вже оселилися в сараї або будинку, варто: з

акрити всі щілини та отвори,

перевірити вентиляцію,

встановити сітки або використати герметик,

звернути увагу на простір під дверима.

Оскільки щури здатні пролазити навіть у дуже вузькі отвори, важливо ретельно перевірити всі потенційні "входи".

Яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу?