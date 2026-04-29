Як зробити маленьку ванну візуально великою: трюки, які використовують дизайнери
- Світлі кольори плитки, такі як кремовий і бежевий, візуально збільшують простір ванної кімнати, тоді як агресивні та темні відтінки не рекомендовані.
- Великі формати плитки, як 60×60 см, зменшують кількість швів і створюють більш цілісну поверхню, роблячи простір відкритішим.
Вибір плитки для ванної кімнати здається простим рішенням, однак саме він часто визначає, чи буде простір виглядати тісним або, навпаки, візуально більшим. У 2026 році дизайнери дедалі частіше використовують плитку як інструмент для "розширення" простору – без перепланування та зайвих витрат.
Як зазначають експерти видання Martha Stewart, ключову роль відіграють не лише колір і матеріал, а й формат, укладання та текстура плитки.
Які кольори краще працюють?
Перший крок – визначитися з атмосферою, яку ви хочете створити. Світлі кольори – кремовий, бежевий, м'який білий – відбивають більше світла і роблять приміщення візуально просторішим. Вони також виглядають актуально довше і не перевантажують інтер'єр.
Дизайнери радять уникати:
- яскравих і агресивних кольорів,
- занадто темних відтінків, на яких помітні забруднення.
Важливо тестувати плитку безпосередньо у ванній кімнаті – освітлення може кардинально змінити її вигляд.
Який матеріал обрати?
Сучасні тренди відходять від глянцю на користь більш "теплих" і тактильних поверхонь. Найкращі варіанти:
- порцелянова плитка – міцна і довговічна, добре підходить для підлоги;
- керамічна плитка – оптимальна для стін та акцентів;
- натуральний камінь або тераццо – додають глибини та виглядають дорожче з часом.
Матові або злегка текстуровані поверхні роблять простір більш затишним і менш "холодним".
Світлі кольори роблять приміщення візуально просторішим / Фото Pinterest
У невеликих ванних кімнатах важливо уникати візуального перевантаження. Саме тому дизайнери радять обирати:
- прості прямокутні форм,
- плитку у стилі "метро",
- м'які закруглені елементи.
Якщо хочеться акценту, його краще додавати через текстуру – наприклад, рифлену або хвилясту плитку.
Хвиляста або рефлена текстура створить акценти / Фото Pinterest
Який розмір плитки обрати?
Як зазначає Livingetc, вибір розміру плитки – один із ключових факторів, який впливає на сприйняття простору. І тут є несподіване правило: у маленьких ванних краще виглядає саме велика плитка, а не дрібна, як багато хто думає. Великі формати (наприклад, 60×60 см або 60×120 сантиметрів):
- зменшують кількість швів,
- створюють більш "цілісну" поверхню,
- прибирають візуальний шум,
- роблять простір більш відкритим і впорядкованим.
Як перетворити ванну на SPA?
- Щоб перетворити звичайну ванну кімнату на справжній SPA-простір, варто звернути увагу на сучасні дизайнерські рішення та функціональність. Одним із ключових елементів є використання матових змішувачів, які додають інтер'єру стриманої елегантності та виглядають більш сучасно порівняно з глянцевими варіантами.
- Крім того, варто встановити SPA-душові системи, які забезпечують максимальний комфорт і допомагають розслабитися після напруженого дня.
- Підвісна сантехніка робить приміщення легшим і полегшує прибирання, а вбудовані змішувачі додають мінімалізму та акуратності.