Як зробити маленьку ванну візуально великою: трюки, які використовують дизайнери
29 квітня, 12:23
3

Як зробити маленьку ванну візуально великою: трюки, які використовують дизайнери

Альона Гогунська
Основні тези
  • Світлі кольори плитки, такі як кремовий і бежевий, візуально збільшують простір ванної кімнати, тоді як агресивні та темні відтінки не рекомендовані.
  • Великі формати плитки, як 60×60 см, зменшують кількість швів і створюють більш цілісну поверхню, роблячи простір відкритішим.
Слухати новину 01:16 хв

Вибір плитки для ванної кімнати здається простим рішенням, однак саме він часто визначає, чи буде простір виглядати тісним або, навпаки, візуально більшим. У 2026 році дизайнери дедалі частіше використовують плитку як інструмент для "розширення" простору – без перепланування та зайвих витрат.

Як зазначають експерти видання Martha Stewart, ключову роль відіграють не лише колір і матеріал, а й формат, укладання та текстура плитки.

Дивіться також Ностальгія знову в моді: який забутий тренд 70-х повертається на кухні у 2026 

Які кольори краще працюють?

Перший крок – визначитися з атмосферою, яку ви хочете створити. Світлі кольори – кремовий, бежевий, м'який білий – відбивають більше світла і роблять приміщення візуально просторішим. Вони також виглядають актуально довше і не перевантажують інтер'єр. 

Дизайнери радять уникати: 

  • яскравих і агресивних кольорів,
  • занадто темних відтінків, на яких помітні забруднення.

Важливо тестувати плитку безпосередньо у ванній кімнаті – освітлення може кардинально змінити її вигляд. 

Який матеріал обрати?

Сучасні тренди відходять від глянцю на користь більш "теплих" і тактильних поверхонь. Найкращі варіанти: 

  • порцелянова плитка – міцна і довговічна, добре підходить для підлоги;
  • керамічна плитка – оптимальна для стін та акцентів;
  • натуральний камінь або тераццо – додають глибини та виглядають дорожче з часом. 

Матові або злегка текстуровані поверхні роблять простір більш затишним і менш "холодним". 


Світлі кольори роблять приміщення візуально просторішим / Фото Pinterest

У невеликих ванних кімнатах важливо уникати візуального перевантаження. Саме тому дизайнери радять обирати: 

  • прості прямокутні форм,
  • плитку у стилі "метро",
  • м'які закруглені елементи.

Якщо хочеться акценту, його краще додавати через текстуру – наприклад, рифлену або хвилясту плитку. 


Хвиляста або рефлена текстура створить акценти / Фото Pinterest

Який розмір плитки обрати?

Як зазначає Livingetc, вибір розміру плитки – один із ключових факторів, який впливає на сприйняття простору. І тут є несподіване правило: у маленьких ванних краще виглядає саме велика плитка, а не дрібна, як багато хто думає. Великі формати (наприклад, 60×60 см або 60×120 сантиметрів): 

  • зменшують кількість швів,
  • створюють більш "цілісну" поверхню,
  • прибирають візуальний шум,
  • роблять простір більш відкритим і впорядкованим.

Як перетворити ванну на SPA?

  • Щоб перетворити звичайну ванну кімнату на справжній SPA-простір, варто звернути увагу на сучасні дизайнерські рішення та функціональність. Одним із ключових елементів є використання матових змішувачів, які додають інтер'єру стриманої елегантності та виглядають більш сучасно порівняно з глянцевими варіантами.
  • Крім того, варто встановити SPA-душові системи, які забезпечують максимальний комфорт і допомагають розслабитися після напруженого дня.
  • Підвісна сантехніка робить приміщення легшим і полегшує прибирання, а вбудовані змішувачі додають мінімалізму та акуратності.

Пов'язані теми:

Поради з домоводства Затишний дім Ремонт