Як зігрітися в мінус 20 за копійки: простий спосіб отримати більше тепла з печі
- Картопляні шкірки допомагають очистити димохід від сажі, покращуючи ефективність печі.
- Для цього потрібно висипати добре висушене лушпиння на розпечені дрова і закрити піч на 15 – 20 хвилин.
Опалювальний сезон – це не лише дрова про запас, а й правильний догляд за піччю або каміном. Накопичення сажі в димоході погіршує тягу й може бути небезпечним. Але є легкий і доступний спосіб зробити опалення ефективнішим і водночас очистити трубу.
Йдеться про звичайні картопляні шкірки. Цей перевірений народний метод допомагає дровам горіти довше, а сажі – накопичуватися значно менше, передає 24 Канал із посиланням House Digest.
Як ефективніше обігріти дім за допомогою дров у печі?
Усе завдяки крохмалю: під час горіння він разом із парою піднімається в димохід і розм'якшує наліт на його стінках.
Для цього знадобиться приблизно пів відра добре висушеного лушпиння – сирі шкірки можуть загасити вогонь.
Спочатку розпаліть піч як зазвичай і дочекайтеся сильного жару. Лише за високої температури цей спосіб буде дієвим.
Потім висипте шкірки на розпечені дрова, закрийте піч і не відкривайте її близько 15 – 20 хвилин.
За цей час пара з крохмалем очистить димохід. Після цього достатньо легенько простукати трубу – розм'якшена сажа легко обсиплеться, а піч працюватиме безпечніше й ефективніше.
Видання House and gardens називає ще 6 простих способів отримати більше тепла від каміна:
- Не захаращуйте простір біля каміна. Речі, меблі або декор поруч із каміном блокують потік гарячого повітря. Тримайте зону навколо відкритою – так тепло краще поширюється по кімнаті й зменшується ризик пожежі.
Не вішайте декор прямо над каміном / Фото Lulu & Georgia
- Використовуйте камінний вентилятор. Невеликий вентилятор, який ставлять на піч або камін, працює без електрики – його "живить" тепло. Він спрямовує гаряче повітря в кімнату, а не в димохід, і допомагає рівномірно обігрівати простір.
- Увімкніть стельовий вентилятор у правильному режимі. Взимку стельовий вентилятор потрібно вмикати за годинниковою стрілкою на мінімальній швидкості. Тепле повітря підіймається вгору, а вентилятор повертає його вниз – у зону, де ви перебуваєте.
- Обирайте правильні дрова. Найкраще гріють сухі тверді породи дерева – дуб, клен, гікорі. Волога або м'яка деревина (наприклад, сосна) дає менше тепла і сприяє утворенню сажі. Дрова мають бути добре висушені, з вологістю менше 20%.
- Встановіть камінну вставку правильного розміру. Звичайний відкритий камін дуже неефективний – він віддає лише близько 10% тепла. Сучасна камінна вставка може підвищити ефективність до 70% і більше. Вона краще спалює паливо й повертає тепло назад у кімнату за допомогою вентиляторів.
- Додайте тепловідбивач або теплообмінник. Металева пластина за каміном (тепловідбивач) відбиває тепло назад у приміщення. А теплообмінник активно "збирає" гаряче повітря і подає його в кімнату, замість того щоб воно зникало в димоході.
Які дрова найкраще підходять для котла на твердому паливі?
- Коли холодає, важливо правильно обрати дрова для твердопаливного котла – від цього залежить тепло в домі й витрати на опалення. Найкраще гріють тверді породи: дуб, бук, акація, граб, ясен. Вони горять довго і дають найбільше тепла, але коштують дорожче.
- Хороший баланс ціни й ефективності – береза. Вона добре гріє, але потребує нормальної тяги, інакше утворюється сажа.
- Середній варіант – яблуня, груша, вільха. Вони горять рівно, але тепла дають трохи менше.
- Хвойні породи (сосна, ялина) швидко розгораються, але так само швидко згорають і засмічують димохід смолою.
- Також важлива вологість дров: добре висушені дрова горять довше, дають більше тепла і менше диму та сажі.