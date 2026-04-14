Якщо взагалі немає грошей: на чому можна заощадити, але водночас мати сучасний інтер'єр
- Експерти радять використовувати шпалери під фарбування та ламінат замість дорогих матеріалів для економії на ремонті.
- Мінімалізм у меблях і використання текстилю та освітлення замість декору допоможуть створити сучасний інтер'єр без великих витрат.
Створити стильний і сучасний інтер'єр можна навіть за дуже обмеженого бюджету. Дизайнери наголошують: головне – не витрачати зайве на дорогі рішення, а обирати практичні альтернативи, які виглядають не гірше.
Усіма секретами поділилися експерти ktc_remont у тіктоці.
Де можна зекономити без втрати вигляду?
- Шпалери замість фарбування
Одним із найкращих рішень є шпалери під фарбування замість ідеально вирівняних і фарбованих стін. Вони:
- допомагають приховати нерівності,
- виглядають акуратно.
Крім того, шпалери коштують значно дешевше, ніж підготовка стін під фарбу.
- Ламінат замість паркету
Для підлоги варто обрати ламінат середньої цінової категорії. Сучасні варіанти добре імітують дерево, мають приємний вигляд і служать достатньо довго. Це оптимальний баланс між ціною та якістю.
- Натяжна стеля
Ще один бюджетний варіант – проста натяжна стеля. Вона швидко монтується, виглядає охайно і не потребує складних ремонтних робіт, як класичне вирівнювання.
Які ще поради реально економлять гроші?
Окрім базових рішень, дизайнери Real Simple радять звернути увагу на деталі:
- Менше меблів – більше простору. Мінімалізм не лише модний, а й дешевший.
- Відкриті полиці замість шаф. Це виглядає сучасно і коштує значно менше.
- Прості меблі з мас-маркету. Вони легко вписуються в інтер'єр і не "перевантажують" бюджет.
- Текстиль і світло замість декору. Штори, подушки та тепле освітлення можуть повністю змінити вигляд кімнати.
- Один акцент замість багатьох. Наприклад, яскраве крісло або картина – цього достатньо, щоб освіжити інтер'єр.
Сучасний інтер'єр – це не про дорогі матеріали, а про чистоту, простоту і продуманий підхід. Навіть із мінімальним бюджетом можна створити простір, який виглядатиме стильно та комфортно для життя. Іноді менше – це не тільки краще, а й значно дешевше
Раніше ми вже згадували, що підсвітка підлоги та глянцева плитка виглядають дуже ефектно й додають інтер'єру сучасності. Вони створюють відчуття простору, "вау-ефект" і часто асоціюються з дорогим дизайном. Проте за цією естетикою ховається низка практичних нюансів, які важливо враховувати.