Глянцеві чи матові кухонні фасади: що дизайнери вважають справжнім несмаком

Вибір між глянцевими та матовими кухонними фасадами – тема, що часто викликає суперечки як серед дизайнерів, так і серед власників квартир. Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки, проте саме глянцеві фасади виглядають застарілими та невдалими у сучасному інтер'єрі.

Про це розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська у своєму відео у тіктоці.

Глянцеві фасади – стильний тренд чи минуле десятиліття?

Глянцеві кухонні шафи ще донедавна були показником сучасності:

вони відбивають світло,

візуально розширюють простір.

Однак дизайн-експерти дедалі частіше наголошують, що у надмірній кількості сучасний блиск може створювати холодний, "хірургічний" вигляд, який не личить домашній кухні. Ба більше, глянець особливо масово використовувався в 2010-х і часто сприймається як антитренд у 2025 – 2026 роках.

Глянцеві фасади – це антитренд: дивіться відео

Які переваги мають матові фасади?

Матове покриття фасадів сьогодні вважається одним із найактуальніших рішень:

воно створює елегантний, стриманий вигляд у будь‑якому інтер'єрі;

на ньому менш помітні відбитки пальців та забруднення,

краще маскує дрібні подряпини і не "кричить" про свою присутність.

Водночас деякі дизайнери попереджають, що у темних або погано освітлених кухнях матове покриття може робити простір трохи тіснішим, якщо не підібрані відповідні кольори й світло. Це підтверджують експерти видання Ideal Home. Вони пишуть, що не менш важливим є й колір фасадів, який ви обираєте для своєї кухні. Темні матові фасади додадуть вашій кухні елегантності та вишуканості.

