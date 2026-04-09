Ви не повірите, наскільки це зручно: геніальні ідеї для ремонту кухні
9 квітня, 22:01
Ви не повірите, наскільки це зручно: геніальні ідеї для ремонту кухні

Альона Гогунська
Основні тези
  • Експерти радять розміщувати посудомийну машину на рівні рук для зручності та економії часу.
  • Прихована комора за фасадами кухонних меблів дозволяє максимально використовувати простір і підтримувати порядок.

Сучасний дизайн інтер'єру дедалі більше орієнтується не лише на естетику, а й на максимальну зручність у повсякденному житті. Деякі рішення виглядають настільки простими, що виникає питання: чому про це не подумали раніше?

Експерти з організації простору діляться ідеями, які допомагають зробити кухню та дім загалом значно функціональнішими. Більше про це розповіли у відео користувача @sem_prodesign у тіктоці. 

Що варто зробити на кухні?

  • Посудомийка на рівні рук

Одне з таких рішень – розміщення посудомийної машини не під стільницею, а вище – на рівні рук. Це дозволяє уникнути постійного нахиляння, що особливо актуально для людей із проблемами спини або просто для тих, хто цінує комфорт. 

Крім того, ідеальним доповненням є розташування шаф для зберігання посуду поруч. Таким чином, після миття тарілки й чашки можна одразу поставити на місце – без зайвих рухів по кухні. Це значно економить час і робить кухонні процеси більш логічними. 

  • Прихована комора

Ще одна геніальна ідея – прихована комора за фасадами кухонних меблів. Ззовні така кухня виглядає мінімалістичною і акуратною, але за дверцятами може ховатися повноцінний простір для зберігання:

  • продуктів,
  • побутових речей,
  • кухонного приладдя. 

Таке рішення особливо актуальне для невеликих квартир, де важливо використовувати кожен сантиметр простору. При цьому зберігається відчуття порядку – усе зайве просто "зникає" з поля зору. 

Які прості кроки у ремонті покращують побут

Водночас експерти видання The Spruce радять не використовувати відкриті полиці. Хоча вони і виглядають стильно, на практиці такі полиці швидко захаращуються. Натомість краще обирати закриті шафи до стелі, які дозволяють підтримувати порядок.

Що ще псує зовнішній вигляд кухні?

  • Раніше ми писали, що варто уникати перевантаження кухні декоративними елементами. Надлишок декору – це не лише про естетику, а й про практичність: велика кількість баночок, статуеток, відкритих полиць чи прикрас швидко створює візуальний безлад і ускладнює прибирання. Натомість мінімалізм, чітка організація простору та продумане зберігання допомагають зробити кухню не лише красивою, а й зручною у щоденному користуванні.
  • Втім, є й інші деталі, які можуть зіпсувати загальне враження. Наприклад, підсвітка підлоги, яка виглядає ефектно на фото, у реальному житті часто підкреслює кожну порошинку, крихти та нерівності. У результаті кухня може виглядати неохайною навіть одразу після прибирання. До того ж таке освітлення не завжди виконує практичну функцію, залишаючись радше декоративним елементом.