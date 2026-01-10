Негайно вимкніть з розетки 2 прилади, щоб зменшити рахунки за світло

Простий крок допоможе помітно скоротити витрати на електроенергію вдома. Достатньо вимкнути з розетки два поширені прилади, які споживають велику кількість електроенергії навіть тоді, коли ними не користуються.

Йдеться про телевізори та супутникові телевізійні приставки, передає 24 Канал із посиланням на Mirror.

Чому ці два прилади треба вимикати з розетки?

Експерти пояснюють: ці пристрої продовжують споживати електроенергію в режимі очікування.

Багато людей залишають приставки увімкненими, бо думають, що це треба для запису програм або оновлень. Насправді це потрібно рідко.

Якщо ви не дивитеся телевізор, краще повністю вимикати і телевізор, і приставку з розетки.

Під час холодного сезону така проста звичка допоможе зменшити витрати на електроенергію без жодних зусиль.

Фахівці також радять вмикати екорежими та автоматичне вимкнення, щоб уникати зайвого споживання струму.

Вимикайти супутникові приставки, коли не користуєтеся ними / Фото Pexels

Daily Record також пише, що слід вимикати з розетки:

ігрові приставки – навіть у режимі очікування вони повільно "накручують" рахунок;

розумні колонки – споживають електроенергію постійно, навіть коли здається, що вони не працюють.

