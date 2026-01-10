Йдеться про телевізори та супутникові телевізійні приставки, передає 24 Канал із посиланням на Mirror.
Чому ці два прилади треба вимикати з розетки?
Експерти пояснюють: ці пристрої продовжують споживати електроенергію в режимі очікування.
Багато людей залишають приставки увімкненими, бо думають, що це треба для запису програм або оновлень. Насправді це потрібно рідко.
Якщо ви не дивитеся телевізор, краще повністю вимикати і телевізор, і приставку з розетки.
Під час холодного сезону така проста звичка допоможе зменшити витрати на електроенергію без жодних зусиль.
Фахівці також радять вмикати екорежими та автоматичне вимкнення, щоб уникати зайвого споживання струму.
Вимикайти супутникові приставки, коли не користуєтеся ними / Фото Pexels
Daily Record також пише, що слід вимикати з розетки:
ігрові приставки – навіть у режимі очікування вони повільно "накручують" рахунок;
розумні колонки – споживають електроенергію постійно, навіть коли здається, що вони не працюють.
Поширені помилки під час використання екофлоу
Українці вже не перший рік живуть із тривалими відключеннями електроенергії, тому багато хто придбав павербанки та зарядні станції EcoFlow. Такі станції справді допомагають залишатися зі світлом, але користуватися ними потрібно правильно та безпечно.
Зарядну станцію категорично заборонено підключати до домашньої електромережі кабелем із двома вилками – це небезпечно і може призвести до серйозних пошкоджень.
Також не варто: залишати повністю розряджену станцію на морозі; заряджати потужні моделі через подовжувач – краще підключати напряму до розетки; користуватися станцією, коли вона в сумці чи чохлі; підключати прилади, потужність яких перевищує можливості станції; тримати станцію в розетці під час відключення світла – після повернення електроенергії можливий стрибок напруги.