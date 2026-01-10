Речь идет о телевизорах и спутниковых телевизионных приставках, передает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Смотрите также "Можно ли штробить монолит": строитель опроверг 6 распространенных мифов о ремонте

Почему эти два прибора надо выключать из розетки?

Эксперты объясняют: эти устройства продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

Многие люди оставляют приставки включенными, потому что думают, что это надо для записи программ или обновлений. На самом деле это требуется редко.

Если вы не смотрите телевизор, лучше полностью выключать и телевизор, и приставку из розетки.

Во время холодного сезона такая простая привычка поможет уменьшить расходы на электроэнергию без всяких усилий.

Специалисты также советуют включать экорежимы и автоматическое выключение, чтобы избегать лишнего потребления тока.

Выключайте спутниковые приставки, когда не пользуетесь ими / Фото Pexels

Daily Record также пишет, что следует выключать из розетки:

игровые приставки – даже в режиме ожидания они медленно "накручивают" счет;

умные колонки – потребляют электроэнергию постоянно, даже когда кажется, что они не работают.

Распространенные ошибки при использовании экофлоу