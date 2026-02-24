Цю деревину категорично не можна топити вдома
- Фахівці радять уникати сирих, гнилих, запліснявілих дров, а також деревини з грибком чи пліснявою.
- Не можна використовувати для опалення смолисті або фарбовані/оброблені дрова через виділення токсинів та іскор під час горіння.
Багато українців досі обігрівають оселі дровами. Проте не всі породи дерева підходять для цього – деякі дають мало тепла, інші можуть бути небезпечними.
Фахівці радять обирати сухі дрова з високою тепловіддачею та невеликою кількістю смоли. Таке паливо добре гріє і не забиває димохід сажею. Про це пише Baza-Drov.
Яких дрів краще уникати, бо це небезпечно?
Навіть якісні дрова можуть стати непридатними, якщо вони гнилі, запліснявілі або пошкоджені комахами. Лісник Микола Коваленко радить уникати:
- сирих дров – дають багато диму, погано горять, забивають димохід;
- деревини з грибком чи пліснявою – погіршує якість повітря в приміщенні;
- смолистих порід – сильно іскрять і швидко забивають димохід;
- фарбованої або обробленої деревини – виділяє токсини під час горіння.
Дрова потрібно тримати під накриттям або в спеціальному дровнику. Не складайте їх просто на землю – краще покласти на піддони чи іншу підставку.
Важлива також вентиляція, щоб деревина не відволожувалася і не покривалася пліснявою.
Правильно підібрані та висушені дрова забезпечують тепло в домі та безпеку для всієї родини / Фото Pexels
Які дрова найкращі для опалення?
Правильний вибір дров впливає на тепло у будинку та ефективність печі чи каміна. Не всі породи горять однаково: одні дають більше тепла, горять довше і виділяють менше диму та сажі. Про це пише DnA Delivery & Junk Removal.
Тверда деревина (дуб, гікорі, клен, ясень) горить довго, дає стабільне тепло і утворює тривалі жарини. М'яка деревина (сосна, ялина) швидко загоряється, але горить недовго і більше накопичує сажу, тому краще підходить для розпалювання або відкритих вогнищ.
Найкращі тверді породи для обігріву:
- Дуб – повільно горить, дає багато тепла, довго зберігає жар.
- Гікорі – дуже гарячий та довгий вогонь, мінімум диму.
- Клен – рівне горіння, хороше тепло, легше розколювати.
- Ясень – низька вологість, легке розпалювання, стабільне тепло.
Як зберегти тепло в квартирі під час морозів і відключення опалення?
Через сильні морози та обстріли енергетики багато українців залишилися без тепла й світла. Як зберегти тепло вдома:
- Оберіть одну "теплу кімнату". Найменшу кімнату легше зігріти теплом тіл. Защільніть двері в інші приміщення ковдрами чи одягом. Якщо є туристичний намет, поставте його на ліжко або килим – у ньому на 5 – 7 градусів тепліше.
- Ізолюйте вікна. Завісьте щільними шторами або ковдрами. Заклейте щілини скотчем або поролоном/ватою. Вдень відкривайте штори на сонці, ввечері – закривайте.
- Одягайтеся шарами. Термобілизна або тонка футболка – светр або фліс – жилетка/куртка. Не забувайте про шапку і теплі шкарпетки.
- Тепло без електрики. Грілки: гаряча вода у пляшках, обмотана тканиною. Свічки: трохи підвищують температуру у маленькій кімнаті. Рух: ходьба чи легка гімнастика допомагає зберегти тепло.