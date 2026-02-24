Фахівці радять обирати сухі дрова з високою тепловіддачею та невеликою кількістю смоли. Таке паливо добре гріє і не забиває димохід сажею. Про це пише Baza-Drov.

Яких дрів краще уникати, бо це небезпечно?

Навіть якісні дрова можуть стати непридатними, якщо вони гнилі, запліснявілі або пошкоджені комахами. Лісник Микола Коваленко радить уникати:

сирих дров – дають багато диму, погано горять, забивають димохід;

деревини з грибком чи пліснявою – погіршує якість повітря в приміщенні;

смолистих порід – сильно іскрять і швидко забивають димохід;

фарбованої або обробленої деревини – виділяє токсини під час горіння.

Дрова потрібно тримати під накриттям або в спеціальному дровнику. Не складайте їх просто на землю – краще покласти на піддони чи іншу підставку.

Важлива також вентиляція, щоб деревина не відволожувалася і не покривалася пліснявою.

Правильно підібрані та висушені дрова забезпечують тепло в домі та безпеку для всієї родини / Фото Pexels

Які дрова найкращі для опалення?

Правильний вибір дров впливає на тепло у будинку та ефективність печі чи каміна. Не всі породи горять однаково: одні дають більше тепла, горять довше і виділяють менше диму та сажі. Про це пише DnA Delivery & Junk Removal.

Тверда деревина (дуб, гікорі, клен, ясень) горить довго, дає стабільне тепло і утворює тривалі жарини. М'яка деревина (сосна, ялина) швидко загоряється, але горить недовго і більше накопичує сажу, тому краще підходить для розпалювання або відкритих вогнищ.

Найкращі тверді породи для обігріву:

Дуб – повільно горить, дає багато тепла, довго зберігає жар.

Гікорі – дуже гарячий та довгий вогонь, мінімум диму.

Клен – рівне горіння, хороше тепло, легше розколювати.

Ясень – низька вологість, легке розпалювання, стабільне тепло.

