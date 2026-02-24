Специалисты советуют выбирать сухие дрова с высокой теплоотдачей и небольшим количеством смолы. Такое топливо хорошо греет и не забивает дымоход сажей. Об этом пишет Baza-Drov.

Смотрите также Даже если дрова отсырели: интересный лайфхак, как разжечь огонь

Каких дров лучше избегать, потому что это опасно?

Даже качественные дрова могут стать непригодными, если они гнилые, заплесневелые или повреждены насекомыми. Лесник Николай Коваленко советует избегать:

сырых дров – дают много дыма, плохо горят, забивают дымоход;

древесины с грибком или плесенью – ухудшает качество воздуха в помещении;

смолистых пород – сильно искрят и быстро забивают дымоход;

крашеной или обработанной древесины – выделяет токсины во время горения.

Дрова нужно держать под накрытием или в специальном дровнике. Не складывайте их просто на землю – лучше положить на поддоны или другую подставку.

Важна также вентиляция, чтобы древесина не отсыревала и не покрывалась плесенью.

Правильно подобранные и высушенные дрова обеспечивают тепло в доме и безопасность для всей семьи / Фото Pexels

Какие дрова лучшие для отопления?

Правильный выбор дров влияет на тепло в доме и эффективность печи или камина. Не все породы горят одинаково: одни дают больше тепла, горят дольше и выделяют меньше дыма и сажи. Об этом пишет DnA Delivery & Junk Removal.

Твердая древесина (дуб, гикори, клен, ясень) горит долго, дает стабильное тепло и образует длительные угли. Мягкая древесина (сосна, ель) быстро загорается, но горит недолго и больше накапливает сажу, поэтому лучше подходит для разжигания или открытых костров.

Самые лучшие твердые породы для обогрева:

Дуб – медленно горит, дает много тепла, долго сохраняет жар.

Гикори – очень горячий и долгий огонь, минимум дыма.

Клен – ровное горение, хорошее тепло, легче раскалывать.

Ясень – низкая влажность, легкое разжигание, стабильное тепло.

Как сохранить тепло в квартире во время морозов и отключения отопления?

Из-за сильных морозов и обстрелов энергетики многие украинцы остались без тепла и света. Как сохранить тепло дома: