Небезпечніше, ніж ви думаєте: які прилади не можна підключати до подовжувача і чому

У кожній оселі є той самий "магічний куток" за телевізором або під комп'ютерним столом, де оселився білий пластиковий подовжувач із червоною кнопкою. У нього зазвичай підключено все підряд – зарядки, лампи, роутери, але небезпека починається тоді, коли подовжувач сприймають як "універсальну розетку" для будь-якої побутової техніки.

Електрики Ideal Home попереджають: саме перевантажені подовжувачі часто стають причиною коротких замикань і пожеж у квартирах, передає 24 Канал.

Чому не можна підключати до подовжувача все підряд?

Біда не завжди стається одразу: кабель може роками перегріватися, поступово плавитися зсередини, а потім зайнятися в один момент. Щоб уникнути ризику, варто чітко знати, які прилади категорично не можна вмикати через подовжувач.

Обігрівачі та кондиціонери. Найнебезпечніша категорія – будь-яка кліматична техніка. Масляні радіатори, тепловентилятори та інфрачервоні обігрівачі працюють на межі можливостей стандартних подовжувачів. Тривалий потужний струм змушує тонкі жили кабелю нагріватися швидше, ніж сам прилад. Якщо провід стає теплим або м'яким на дотик – це вже критичний сигнал. Те саме стосується кондиціонерів: їм потрібна окрема розетка, а в ідеалі – окремий автомат у щитку. Холодильник. Попри те що холодильник не здається надто "ненажерливим", він має потужний пусковий струм. Під час запуску компресора відбувається різкий стрибок навантаження, який поступово підпалює контакти подовжувача. Це може призвести не лише до виходу з ладу переноски, а й до пошкодження електроніки самого холодильника. Кухонна техніка з нагрівальними елементами. Електрочайники, мікрохвильовки, тостери, мультиварки, кавомашини – усе, що гріє воду або їжу, має підключатися безпосередньо до стаціонарної розетки. Парадокс у тому, що невеликий чайник за кілька хвилин кип'ятіння споживає більше електроенергії, ніж телевізор за цілий вечір. Одночасне вмикання чайника та мікрохвильовки в один подовжувач – це гарантований перегрів. Пральні машини. Особливо небезпечна ситуація у ванних кімнатах, де часто бракує розеток. Пральна машина споживає багато енергії під час нагрівання води, а волога, вібрація та нестійке з'єднання у подовжувачі створюють ідеальні умови для короткого замикання або ураження струмом.



Що робити, якщо розеток не вистачає?

Фахівці Tom's Guide, радять найпростіше й найбезпечніше рішення – встановити додаткові стаціонарні розетки. Це значно дешевше, ніж ремонт після пожежі.

Якщо ж без подовжувача не обійтися, варто дотримуватися базових правил безпеки:

не з'єднувати подовжувачі "ланцюжком";

обирати мережеві фільтри з товстим кабелем (переріз 1,5 – 2,5 квадратних міліметри);

користуватися подовжувачами із запобіжником або автоматичним вимикачем;

регулярно перевіряти кабель на нагрів.

Головне правило просте: якщо прилад гріє повітря, воду чи їжу – йому не місце в подовжувачі. Звичка підключати потужну техніку напряму до розетки може одного дня врятувати не лише вашу квартиру, а й життя.

В яких випадках категорично не можна використовувати подовжувач?

Раніше ми вже писали, що не можна використовувати подовжувач для підключення великих приладів, на вулиці або у вологому середовищі, під килимом або меблями, для зарядки зовнішніх скутерів, на великій відстані, або як постійне підключення. Неправильне використання подовжувачів може призвести до перегріву, короткого замикання або пожежі.