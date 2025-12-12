Укр Рус
12 грудня, 19:21
Не до добра: чому не можна садити ялинку біля будинку

  • Саджання ялинки близько до будинку небезпечне через її потужну кореневу систему, яка може руйнувати фундамент і піднімати доріжки.
  • Високі ялинки становлять ризик під час буревію, тому їх слід саджати на відстані 10-15 метрів від будівель і комунікацій.

Багато українців прагнуть зробити двір або прибудинкову територію затишнішою, висаджуючи дерева, зокрема й новорічні ялинки, що залишилися після свят у горщиках. Однак фахівці попереджають: саджати ялинку надто близько до будинку – небезпечно і для людей, і для самої будівлі.

Чому не можна саджати ялинку біля дому?

Ялинки мають розгалужену та потужну кореневу систему. З роками вона розширюється й може: 

  • руйнувати фундамент будинку,
  • піднімати бетонні доріжки,
  • з часом деформувати тротуарну плитку. 

У старих будівлях це особливо критично – дерево може спричинити тріщини в стінах. Високі дерева створюють ризик при сильних вітрах. Ялинка, яка виросла до 10 – 20 метрів, стає небезпечним "парусом". Під час буревію її може: 

  • зламати,
  • вирвати з корінням,
  • упустити на будинок, авто чи лінії електропередач. 

Саме тому у Європі та Україні діють норми, що забороняють саджати великі дерева ближче ніж 3 – 5 метрів до будівель. 


Чому не можна саджати ялинку біля дому / Фото Unsplash

Де саджати ялинку безпечно?

До того ж, як повідомляє Ukr.Media, хвойні дерева є доволі небезпечними. Адже вони підвищують кислотність ґрунту. А це небезпечно для деяких видів рослин. Екологи рекомендують висаджувати хвойні дерева: 

  • на відстані 10 – 15 метрів від будівель,
  • подалі від комунікацій та електроліній,
  • на відкритому просторі,
  • де коріння та крона не становитимуть небезпеки.

Як правильно обрати ялинку у горщику?

  • Ялинка може рости в горщику, якщо вона спочатку була вирощена як контейнерна, а не викопана з ґрунту перед продажем.
  • Для виживання ялинки в горщику необхідно дотримуватися температурного режиму, помірного поливу, уникати теплих умов і поступово адаптувати після свят.