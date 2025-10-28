Жінка купила новий будинок – краса заднього двору підкорила мережу

Жінка поділилося у відео виглядом нового будинку. Вона похизувалася огородженим городом, теплицею, сараєм і газоном. Але увагу користувачів мережі привернуло те, що "ховалося" на задньому дворі.

Виявилося, що позаду будинку протікає річка, створюючи ідилічний краєвид, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Господарі зняли нову плитку на кухні – й натрапили на дещо несподіване

Як у мережі відреагували на "сюрприз", схований за будинком?

Користувачі TikTok залишали коментарі, сповнені захоплення та порад. Один жартівливо написав: "Хоч би новобудов позаду не було".Інший порадив: "Зробіть огорожу скляною, щоб сад здавався більшим і можна було насолоджуватися видом", а власниця відповіла: "Ми облаштували настил над річкою".

Деякі користувачі переживали через можливі повені, але жінка заспокоїла: "Ми добре знаємо цю місцевість, ризик затоплення низький. Щоб вода дісталася саду, рівень річки має піднятися понад 4 метри, при цьому спочатку будуть затоплені поля. Моя родина живе тут понад 50 років, і повені тут не бувають".

Людей захопив пейзаж. "Я б купив будинок заради цієї верби – це моя мрія", – писав один користувач. Інший згадував: "Кілька років я жив у Герефордширі, в будинку зі струмком і маленьким лісом в саду. Було красиво, але комарі жахливі".

Красивий краєвид на задньому дворі: дивіться відео

Яку моторошну знахідку дівчина виявила під підлогою у новому будинку?

Британка Елла Сімс переїхала у новий будинок 15 вересня. Уже за тиждень, перевіряючи підлогу біля входу, вона виявила під покриттям калюжу води та багато мух. У TikTok відео, яке набрало понад 800 тисяч переглядів, Елла показала, як знімає прогнилу підлогу разом із другом. Користувачі соцмереж припустили, що це могло бути старе вугільне сховище або підвал, а деякі навіть радили негайно переїхати. Попри проблеми з мухами, тарганами та стелями, Елла поки не планує залишати будинок.