Хто такий ухилянт та яке покарання йому загрожує: пояснення поліції
Джерело:LIGA.net
В Україні продовжено мобілізацію, а у випадку ухилення від військової служби на чоловіків чекає покарання згідно з законом.
Яке саме покарання можуть понести ухилянти, розповіли в Нацполіції. Там зазначили, що є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна.
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Ухилянт від мобілізації – це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність,
– повідомили правоохоронці.
Коли можлива кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність загрожує ухилянту, який пройшов звірку даних і медкомісію, але відмовився йти на службу до армії.
"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування – за матеріалами, наданими ТЦК", — розповіли у поліції.
У поліції пояснили, якщо суд визнає людину винною, то її може чекати ув'язнення терміном від трьох до п'яти років.
Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
До слова, раніше у Нацполіції повідомили, що станом на зараз в Україні розслідують близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень.
Мобілізація в Україні та примус: актуально
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що депутати не погодять обмеження прав українців через ухилення від служби. Мова про замороження рахунків, позбавлення водійських прав тощо. Втім, визнав, що якийсь примус усе ж мусить бути.
- У законопроєкті про мобілізацію наразі допрацьовують низку пунктів, які у певний спосіб, суперечать Конституції. В ньому має бути баланс між інтересами військового командування, бізнесу та громадян.