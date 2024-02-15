Кто такой уклонист и какое наказание ему грозит: объяснение полиции

В Украине продлена мобилизация, а в случае уклонения от военной службы мужчин ждет наказание по закону.

Какое именно наказание могут понести уклонисты рассказали в Нацполиции. Там отметили, что есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административная и уголовная.

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Уклонист от мобилизации - это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и тот, кто избежал отправки в армию. За это ему грозит или административная, или уголовная ответственность,

– сообщили правоохранители.

Когда возможна уголовная ответственность

Уголовная ответственность грозит уклонисту, который прошел сверку и медкомиссию, но отказался идти на службу в армию.

"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование – по материалам, предоставленными ТЦК", – рассказали в полиции.

В полиции объяснили, если суд признает человека виновным, то его может ждать заключение сроком от трех до пяти лет.

В то же время обращение с человеком, вину которого не признал суд, должно соответствовать обращению с невиновным лицом.

К слову, ранее в Нацполиции сообщили, что по состоянию на сейчас в Украине расследуют около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2600 производств.

Мобилизация в Украине и принуждение: актуально