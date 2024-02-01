Авіакатастрофа з Іл-76: Буданов пояснив, чому цинічна версія Росії зазнала краху

Після того, як у Бєлгородській області сталася катастрофа з літаком Іл-76, росіяни одразу ж вигадали версію, що, мовляв, на цьому повітряному судні перебували наші військовополонені, яких мали обміняти. Однак ця версія подій окупантів зазнала краху.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що версія росіян про авіакатастрофу з літаком Іл-76 не пройшла через низку причин. І це була помилка самих окупантів.

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Буданов пояснив, що було не так з версією росіян щодо Іл-76

У інтерв'ю журналістам CNN Буданов заяв, що Росія надала недостатньо доказів для підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи з літаком Іл-76.

Якщо все так, як вони кажуть, то перше, що вони повинні були зробити, це показати жахливу картинку. Скажімо, поле, вкрите трупами. І показати це всьому світу,

– сказав він.

Водночас журналісти наголосили, що на записах російських державних ЗМІ з місця катастрофи, геолокованих CNN, видно лише невелику кількість тіл навколо уламків повітряного судна, яке впало.

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