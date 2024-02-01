Авиакатастрофа с Ил-76: Буданов объяснил, почему циничная версия России потерпела крах

После того как в Белгородской области произошла катастрофа с самолетом Ил-76 россияне сразу придумали версию, что, мол, на этом воздушном судне находились наши военнопленные, которых должны были обменять. Однако эта версия событий оккупантов потерпела крах.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что версия россиян об авиакатастрофе с самолетом Ил-76 не прошла по ряду причин. И это была ошибка самих оккупантов.

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Буданов объяснил, что было не так с версией россиян по Ил-76

В интервью журналистам CNN Буданов заявил, что Россия предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих заявлений относительно авиакатастрофы с самолетом Ил-76.

Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. Скажем, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру,

– сказал он.

В то же время журналисты отметили, что на записях российских государственных СМИ места катастрофы, геолокированных CNN, видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков упавшего воздушного судна.

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