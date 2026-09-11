Между городками Дорадал и Пуэрто-Триунфо, среди богатейших пойм и притоков, сегодня обитает от 170 до 220 диких африканских бегемотов. Ни один из них по законам природы не должен был оказаться на этом континенте. Все они происходят от четырех животных, которых колумбийский наркобарон Пабло Эскобар в 1981 году нелегально доставил в свое поместье Hacienda Nápoles, сообщает Space Daily.

Сам главарь Медельинского картеля давно мертв, а его живое наследие удваивается каждые семь лет и уверенно перестраивает дикую природу под себя. В 1980-х годах наркобарон на 10 тысячах акров построил роскошную резиденцию с укреплениями и гигантским частным зоопарком, куда свозил слонов, жирафов, носорогов и кенгуру.

Четырех бегемотов – трех самок и одного самца – поселили в просторном искусственном озере. Оказавшись в условиях бесконечных пастбищ, мягкого тропического климата без сезонных африканских засух и при полном отсутствии естественных хищников вроде львов или крокодилов, животные начали беспрепятственно размножаться.

Бегемоты Эскобара стали проблемой для Колумбии / Фото Pixabay

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После гибели Эскобара в перестрелке на крыше дома в декабре 1993 года колумбийское правительство конфисковало имущество, а большинство обитателей зверинца в течение года успешно разместило в заповедниках и зоопарках по всему миру.

Всех, кроме бегемотов. Трудности с отловом, седацией и транспортировкой многотонных агрессивных гигантов оказались непреодолимыми: в стране не было оборудования для их содержания, а зарубежные учреждения наотрез отказались принимать опасных гигантов. В конце концов усадьбу превратили в общественный парк развлечений, а бегемотов просто оставили в озере.

К 2006 году стадо насчитывало уже шестнадцать голов и начало мигрировать через ручьи прямо в полноводную Магдалену. Попытка властей в 2009 году ликвидировать агрессивного самца, который уничтожал скот фермеров, вызвала международную волну возмущения зоозащитников. Суд наложил строгое табу на любой отстрел, предоставив популяции полную свободу действий.

Показатели полевых переписей с использованием дронов ошеломляют: если в 2020 году насчитывалось 75 особей, то уже через несколько лет их количество перевалило за двести, ежегодно растучи почти на 10%. Попытки остановить демографический взрыв напоминают тушение пожара каплями воды. Хирургическая стерилизация требует розыска дикого трехметрового зверя в непроходимых зарослях, обездвиживания с помощью огромных доз наркоза, эвакуации вертолетом и сложной операции под открытым небом – за полтора десятилетия рискованных усилий удалось кастрировать лишь около десяти самцов.

В то же время каждая здоровая самка продолжает стабильно рожать по одному детенышу раз в два года. Перевозка в зарубежные сафари-парки обходится в баснословные 3,5 миллиона долларов за каждую особь, что делает этот вариант нереальным для государственного бюджета. Между тем пришельцы уже расселились по четырем колумбийским департаментам – Антиокии, Сантандере, Бояке и Боливару, доплыв по реке аж до Маганге, расположенной в четырехстах километрах от поместья.

Будучи природными "экосистемными инженерами", бегемоты радикально изменяют гидрохимический баланс водоемов своими тоннами экскрементов, провоцируют токсическое цветение водорослей, лишают рыбу кислорода, вытесняют редких местных ламантинов и представляют прямую угрозу рыбакам, совершив несколько кровавых нападений на людей.

Согласно прогнозам ученых, если эвтаназия или другие масштабные меры контроля не сработают в ближайшие годы, к середине века популяция бегемотов в Колумбии превысит отметку в 1000 особей. Африканские гиганты полностью монополизируют речную систему от горных склонов до побережья, наглядно демонстрируя, как эгоистичная прихоть одного наркобарона способна на века переписать экологическую судьбу целого субконтинента.