В государстве, где не существовало четких правил наследования, каждая смерть султана могла привести к новой гражданской войне. Не существовало простого принципа: трон переходит к старшему сыну – и точка, пишет Daily Sabah. Вместо этого любой мужчина из династии Османов мог заявить о своих правах.

Именно из этого страха родился один из самых жестоких законов в истории Османской империи. Мехмед II, известный как завоеватель Константинополя, официально закрепил практику братоубийства в "Канун-Наме" – кодексе дома Османов. И сделал это не как исключение, а как политическое правило "во имя мира".

Кто такой Мехмед II и почему его закон стал таким страшным?

Мехмед II вошел в историю прежде всего как султан, который в 1453 году захватил Константинополь и превратил его в центр Османской империи. Но в его наследии была не только большая победа, изменившая баланс сил в Восточном Средиземноморье. Где-то между 1477 и 1481 годами, уже после завоевания города, Мехмед II закрепил в законе то, что ранее существовало как кровавая династическая практика. Документ назывался "Канун-Нами-и Али Осман" – кодекс дома Османов.

В нем содержались положения о придворном церемониале, управлении провинциями, иерархии одежды при дворе. Но самой известной стала одна фраза – о братьях султана. Если кто-то из сыновей унаследует султанат, ему предстоит убить своих братьев ради "мирового порядка". Большинство улемов одобрило это, поэтому действовать нужно соответственно.

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Кровавые законы османов / Фото unsplash

Ключевым здесь было понятие "низам-и алем" – "порядок мира". Именно им объясняли страшную логику закона: живой брат с правом на трон – это не просто родственник, а потенциальная гражданская война. Османские правоведы связывали это с исламской правовой идеей Суспильне и с тезисом, что смута хуже убийства. Аргумент был неумолим: лучше одна смерть сейчас, чем тысячи смертей позже. Сам закон представлял это не как жестокость, а как государственную необходимость.

Султан как бы имел не просто право, а обязанность устранить всех возможных претендентов, чтобы империя не развалилась в борьбе за власть. В то же время оригинал рукописи времен Мехмеда II не сохранился.

Как братоубийство стало частью османской политики?

Еще до Мехмеда II османские султаны убивали родственников ради престола. Каждый османский султан до него, кроме Османа и Орхана, убил по крайней мере одного мужчину из своей семьи. Один из первых важных прецедентов произошел после битвы на Косовом поле 15 июня 1389 года. Султана Мурада I убил сербский рыцарь Милош Обилич. Его сын Баязид узнал о смерти отца раньше своего брата Якуба Челеби.

Якуб только что командовал левым крылом османского войска и помог одержать победу. Но Баязид вызвал его в свою палатку якобы на Раду. Там уже ждали палачи. Якуба задушили шелковым шнуром. Именно шелковый шнур стал символическим орудием казни принцев: кровь представителей династии считалась священной и не должна была проливаться на землю.

История Османов / Фото unsplash

Главным уроком для Османов стало не это убийство, а период, когда братьев не смогли устранить быстро. После поражения Баязида I от Тимура в битве под Анкарой 28 июля 1402 года султан попал в плен и умер в неволе в марте 1403 года.

Империя осталась без единого правителя, зато в ней было несколько претендентов. Его сыновья разделили государство на враждующие части: Сулейман Челеби захватил Фракию и обосновал двор в Эдирне, Иса Челеби контролировал Бурсу и анатолийское ядро. Мехмед Челеби удерживал Амасью. Муса Челеби сначала был пленником Тимура, а затем стал военачальником со своей армией.

Период между 1402 и 1413 годами вошел в историю как межцарствие. Османское государство фактически перестало функционировать как единое целое. Земли, ранее покоренные османами, начали восстанавливать независимость. Европейские вассалы отдалялись. Византия, которая уже была близка к гибели, получила еще полвека жизни.

Братья убивали друг друга по очереди. Ису, по большинству версий, утопили в бане. Сулеймана схватили во время бегства из Эдирне и задушили 17 февраля 1411 года. Мусу победил Мехмед в битве при Чамурлу 5 июля 1413 года, после чего его также казнили. Когда Мехмед I наконец вновь объединил империю, в письме к сыну Тимура Шахруху он написал фразу, которая фактически содержала будущую логику закона: его предки хорошо знали, что два султана не могут править в одной стране одновременно. Именно этот страх перед новым межцарствием и стал основой для будущей легализации братоубийства.

Когда и почему Мехмед II сам применил эту практику?

Мехмед II не стал ждать, пока закон будет написан, он сам применил эту логику сразу после прихода к власти. Его отец Мурад II умер 3 февраля 1451 года. Мехмед, которому тогда было 19 лет, поспешил из Манисы в Эдирне и прибыл в столицу 18 февраля. Единственным препятствием для его беспрекословного правления был маленький сводный брат Кючюк Ахмед.

Он родился в мае 1450 года и был еще младенцем – примерно девяти месяцев. Мехмед вызвал мать ребенка, Хатидже Халиме-хатун, в тронный зал. Она должна была принять соболезнования в связи со смертью Мурада II и поздравить нового султана. Пока она сидела перед Мехмедом, он отправил Али-бея, сына пограничного командира Гази Эвреноса, в ее покои и приказал казнить младенца.

Даже при дворе этот приказ вызвал сильное потрясение. Мехмед возложил вину на исполнителя и приказал казнить Али-бея. Спустя годы Мехмед II закрепил такую практику в законе.

Иногда братьев убивали сразу, иногда их годами держали в плену или использовали в качестве политического инструмента. Так произошло с Джемом, сыном Мехмеда II. После смерти султана 3 мая 1481 года его сыновья Баязид и Джем начали борьбу за власть. Баязид прибыл первым, янычары провозгласили его султаном.

Джем захватил Бурсу, чеканил монеты от своего имени и даже предлагал разделить империю: Румелия – Баязиду, Анатолия – ему. Ответ Баязида отражал всю логику закона: между правителями нет родственных связей. Джем проиграл битву при Енишехире 19 июня 1481 года и бежал. Сначала к мамлюкам в Каир, затем к рыцарям Святого Иоанна на Родосе, далее под контроль французской короны и в Ватикан.

Он провел 13 лет в качестве одного из самых ценных пленников Европы. Баязид платил папе Иннокентию VIII 45 тысяч золотых дукатов в год, чтобы брат оставался за стенами. Джем умер в Неаполе 25 февраля 1495 года. В источнике указано, что причиной, почти наверняка, был яд. Ему было 35 лет.