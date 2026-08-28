Однако за этим ностальгическим вкусом скрывается сложная биологическая реакция растения. И "клей" – это совсем не то, чем является эта субстанция, рассказывает Thegard.city.

Не слезы, а природный пластырь

То, что в народе называют клеем, в ботанике имеет название камедь (гумми). Она появляется преимущественно на косточковых культурах: вишне, черешне, сливе, аличе и абрикосе.

Для дерева это не проявление эмоций, а механизм экстренной защиты. Когда кора подвергается механическим повреждениям, трескается от морозов или страдает от вредителей и грибков, растение выделяет густую клейкую жидкость, которая затвердевает на воздухе и "запечатывает" открытую рану от инфекций.

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Камедь – защитная реакция дерева / Фото Юлии Саввы

Химический состав и применение

Камедь – это не обычный сок, а сложная смесь высокомолекулярных полисахаридов, минералов и органических кислот. Благодаря способности образовывать вязкие эмульсии она веками использовалась как в народной медицине (в качестве обволакивающего средства при раздражении горла или желудка), так и в современной фармации и пищевой промышленности в качестве натурального загустителя.

Впрочем, приписывать ей "чудодейственное" исцеление от всех недугов точно не стоит, ведь доказательная база многих народных рецептов отсутствует.

Безопасно ли употреблять вишневый "клей"

Сама по себе камедь нетоксична, но употреблять ее с случайных деревьев не стоит. Вместе с застывшей массой в организм могут попасть пыль, следы химической обработки сада от вредителей, частицы мертвой коры и бактерии. Поэтому детскую привычку лакомиться находками прямо со ствола лучше оставить в теплых воспоминаниях.

Тревожный звоночек для садовода

Если в детстве мы радовались каждой такой находке, то для садовода чрезмерное выделение камеди (гомоз) – это очень тревожный симптом. Ее появление прямо свидетельствует о том, что дерево испытывает сильный стресс, болеет или страдает от избытка влаги и неправильной обрезки.