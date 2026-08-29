Вопрос о том, где похоронен Иосиф Слипый и почему его останки пришлось перезахоронить спустя годы после смерти, является ключом к пониманию трагической, но в то же время победоносной истории становления украинского государства и легализации преследуемой Церкви. Это история о непоколебимости убеждений, пророческом видении будущего и завещании, ставшем символом исторической справедливости.

Кто такой Иосиф Слипый: от сельского юноши до главы Церкви

Иосиф Слипый (настоящая фамилия – Коберницкий-Дичковский; прозвище "Слипый" произошло от деда) родился 17 февраля 1892 года в селе Заздристь на Тернопольщине в многодетной семье. Получив начальное образование, он поступил в Тернопольскую гимназию, где продемонстрировал блестящие способности к точным наукам и филологии. Его интеллектуальный потенциал привлек внимание митрополита Галицкого Андрея Шептицкого, который сыграл решающую роль в становлении будущего Патриарха.

При поддержке Шептицкого Иосиф Слипый получил фундаментальное европейское образование. Он учился в Инсбрукском университете (Австрия), где в 1918 году защитил докторскую диссертацию по теологии. 30 сентября 1917 года митрополит Андрей посвятил его в священники. Впоследствии Слипый продолжил обучение в Риме (в Папском Григорианском университете и Папском институте восточных исследований), а также в Париже. Он свободно владел латынью, греческим, немецким, итальянским, французским и английским языками.

Вернувшись во Львов, Иосиф Слипый посвятил себя научной и организационной работе. 14 апреля 1929 года он стал первым ректором вновь созданной Львовской Богословской академии – единственного на тот момент высшего украинского учебного заведения на территории Второй Речи Посполитой, торжественная инаугурация состоялась 6 октября 1929 года. Под его руководством Академия превратилась в мощный центр интеллектуальной жизни, где формировалась элита украинского духовенства.

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Ректор Греко-католической богословской академии во Львове о. Иосиф Слипый вместе с преподавателями и студентами этой академии / Фото Kosar Antony

В конце 1939 года, когда Западная Украина оказалась под советской оккупацией, митрополит Шептицкий, предвидя репрессии против Церкви, 22 декабря 1939 года тайно посвятил Иосифа Слипого в епископы-коадъюторы с правом преемственности. 1 ноября 1944 года, после смерти Шептицкого, Слипый взял на себя руководство УГКЦ в самый сложный период ее существования.

Почему эта личность чрезвычайно важна для Украины

Значение Иосифа Слипого заключается в его бескомпромиссном сопротивлении советской системе и сохранении структуры УГКЦ. 11 апреля 1945 года советские спецслужбы арестовали его вместе с другими владыками. В 1946 году состоялся печально известный Львовский псевдособор, инспирированный НКГБ, на котором было провозглашено "самоликвидацию" УГКЦ и ее присоединение к Русской православной церкви. Иосиф Слипый категорически отказался признать решение этого собрания и отклонил предложения перейти в РПЦ в обмен на высокие должности (в частности, ему предлагали должность митрополита Киевского).

За свою непоколебимость он поплатился 18 годами заключения в лагерях ГУЛАГа. Его судили четыре раза (в 1946, 1953, 1958 и 1962 годах). Он прошел через пересыльные тюрьмы, каторжные работы в сибирской тайге (Мариинск, Маклаково, Енисейск), лагеря Печоры, Инты и Мордовии. Однако даже в нечеловеческих условиях он оставался духовным лидером: тайно совершал литургии, писал пастырские послания, святил священников и даже написал многотомную историю Вселенской Церкви. Он стал символом "Церкви в катакомбах".

В 1963 году, благодаря сложному дипломатическому процессу с участием Папы Римского Иоанна XXIII, президента США Джона Кеннеди и американского журналиста Нормана Казинса, советские власти освободили 70-летнего митрополита. Его выслали за пределы СССР без права на возвращение. Перед самым отъездом, в московской гостинице, он успел тайно посвятить в епископы Василия Величковского, обеспечив преемственность иерархии подпольной Церкви в Украине.

Оказавшись в Риме, Слипый не стал "пенсионером Ватикана". На Втором Ватиканском соборе он призвал возвести УГКЦ в статус Патриархата. Он основал Украинский католический университет имени святого Климента Папы, построил собор Святой Софии в Риме, восстановил монастырь студитов. В 1968 – 1973 годах он совершил масштабные пастырские визиты в страны Северной и Южной Америки, Австралии и Европы, объединив рассеянную украинскую диаспору. Его лозунг "Быть собой!" стал национальным императивом. Слипый выступал в качестве представителя безгосударственной нации на международной арене, постоянно напоминая миру о нарушениях прав человека в СССР.



Кардинал Иосиф Слипый / Фото Pkravchenko

Когда умер и где был похоронен изначально

Патриарх Иосиф Слипый скончался 7 сентября 1984 года в Риме на 93-м году жизни. Его смерть стала моментом глубокой скорби для украинцев в свободном мире и в подполье. Похоронные богослужения длились несколько дней с участием высших иерархов Католической Церкви и представителей дипломатического корпуса.

Тело Патриарха было погребено в крипте собора Святой Софии в Риме. Этот храм, построенный по его инициативе в 1969 году, задумывался не только как религиозный центр, но и как духовный дом для украинцев, лишенных Родины. Однако захоронение в Италии с самого начала носило временный характер.

В своем завещании Иосиф Слипый четко определил условия своего последнего упокоения: похоронить его сначала в Соборе Святой Софии в Риме, а по возможности – перенести останки во Львов, в крипту Собора Святого Юра, рядом с гробницей митрополита Андрея Шептицкого. Эта воля сопровождалась ключевым условием: перенос останков мог состояться исключительно тогда, когда Украинская греко-католическая Церковь выйдет из подполья и обретет свободу, а украинский народ завоюет государственную независимость. В 1984 году, в условиях "холодной войны" и жесткого контроля КГБ, эти слова воспринимались многими как эсхатологическое пророчество, а не реальная перспектива.

Почему состоялось перезахоронение и где он покоится сейчас

Исторические процессы конца 1980-х годов подтвердили пророческое видение Патриарха. В результате либерализации режима в СССР, активизации диссидентского движения и массовых выступлений верующих 1 декабря 1989 года УГКЦ получила право на легализацию. А 24 августа 1991 года Украина провозгласила государственную независимость. Условия, выдвинутые Иосифом Слипым в завещании, были выполнены. Настало время для его возвращения на родную землю.

Организацию перезахоронения возглавил преемник Слипого, Глава УГКЦ кардинал Мирослав Иван Любачивский, в тесном сотрудничестве с правительством независимой Украины. В конце августа 1992 года в Риме состоялась официальная эксгумация останков Патриарха. 27 августа 1992 года специальный чартерный рейс доставил гроб с телом Иосифа Слипого во Львов.

События 27 – 29 августа 1992 года стали одной из самых масштабных манифестаций национального возрождения в новейшей истории Украины. По данным историков и правоохранительных органов того времени, сотни тысяч людей со всех уголков Украины и диаспоры прибыли во Львов. Траурная процессия растянулась на километры: от аэропорта до центра города люди стояли по обе стороны дороги, многие опускались на колени, встречая кортеж.



Прощание с Иосифом Слипым / Фото УГКЦ

После дней прощания, 29 августа 1992 года, с соблюдением высших церковных почестей, гроб был торжественно перенесен в Архикафедральный собор Святого Юра. Останки Патриарха Иосифа Слипого были положены в крипте собора – историческом месте упокоения галицких митрополитов. Он обрел вечный покой именно там, где и завещал: рядом с саркофагом своего учителя, митрополита Андрея Шептицкого, и кардинала Сильвестра Сембратовича.

Перезахоронение Иосифа Слипого имело колоссальное символическое значение. Оно стало не только актом исполнения последней воли выдающегося человека, но и юридическим и духовным подтверждением непрерывности украинской истории. Возвращение Патриарха во Львов ознаменовало окончательную победу преследуемой Церкви над репрессивной машиной Советского Союза. Сегодня крипта Собора Святого Юра является местом постоянной молитвы и паломничества, а личность Иосифа Слипого остается моральным ориентиром, что напоминает о цене свободы и несокрушимости человеческого духа.