Багряный умер в тысячах километрах от родного дома. При жизни он не вернулся в Украину, а после смерти его похоронили в городе, который стал одним из важных центров украинской эмиграционной жизни. Чтобы понять, почему последний адрес писателя оказался за пределами Украины, стоит проследить его путь от Ахтырщины до Германии.

Что стоит знать об Иване Багряном

Иван Багряный – литературный псевдоним Ивана Павловича Лозовьяги; в документах и публикациях встречается также форма фамилии Лозовьягин. Он родился 19 сентября по старому стилю, или 2 октября по новому стилю, 1906 года в Охтирщине, ныне в Сумской области. Часть биографических источников называет местом рождения Охтирку, другие уточняют, что это село Куземин, расположенное недалеко от города.

Багряный получил художественное образование и начал литературную деятельность в 1920-х годах. В Киеве он вошел в литературную группу МАРС – "Мастерскую революционного слова". Среди участников этого круга были Валерьян Пидмогильный, Евгений Плужник и Борис Антоненко-Давидович.

МАРС объединял писателей, стремившихся к самостоятельному литературному развитию в условиях советской цензуры. Многие его участники впоследствии подверглись преследованиям, арестам и репрессиям.

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Аресты и ссылка Багряного

16 апреля 1932 года Багряного арестовали в Харькове. Его обвинили в контрреволюционной агитации и политическом "самостоятельническом уклоне" в литературе и общественной деятельности. После одиннадцати месяцев заключения его приговорили к пяти годам лагерей и ссылке на Дальний Восток.

Наказание писатель отбывал в системе БАМЛАГа. В 1937 году он сбежал из ссылки. После побега Багряный скрывался, однако вскоре снова попал под преследование.

В 1938 году его арестовали во второй раз. Писателя содержали в Харьковской тюрьме НКВД на Холодной Горе. Следствие длилось около двух лет. В 1940 году Багряного освободили из-за тяжелого состояния здоровья и недостаточности материалов для нового осуждения.



Обложка дела Ивана Багряного / Фото из архивов

Произведения об опыте террора

Опыт арестов, ссылки и преследований стал важной основой творчества Багряного.

Роман "Тигроловы" создавался в 1943 – 1944 годах. По широко распространенному свидетельству автора, основной текст был написан за 14 дней. Первый сокращенный вариант был напечатан в 1944 году под названием "Звероловы", а после войны произведение вышло под названием "Тигроловы".

Главный герой романа Григорий Многогришный сбегает из эшелона, везущего заключенных через Сибирь, и находит приют в семье украинских переселенцев. Роман содержит автобиографические элементы, однако не стоит воспринимать его как документальную биографию автора.

Другое важное произведение – "Сад Гефсиманский". Роман написан в 1948 – 1950 годах, а его первое издание вышло в 1950 году в Новом Ульме в издательстве "Украина".

В центре романа – Андрей Чумак, который проходит через советское следствие, допросы и заключение. Произведение содержит автобиографические элементы и художественно воссоздает опыт человека, оказавшегося под давлением тоталитарной системы.

Также в 1946 году Багряный написал памфлет "Почему я не хочу возвращаться в СССР?". В нем он объяснил, почему украинские перемещенные лица не желали возвращаться в Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Текст был издан в Виннипеге и стал одним из самых известных политических документов украинской эмиграции.

Памфлет не был юридическим документом, автоматически освобождавшим перемещенных лиц от репатриации. Его значение заключалось прежде всего в политической аргументации и моральной защите людей, боявшихся возвращения в советскую систему.

Рассекреченные архивы "Тигролова" Багряного: смотрите видео на канале Культуртригер

Как Багряный оказался в Германии

Во время немецкой оккупации Багряный находился в Ахтырке и Харькове. Он работал художником-декоратором в театре, а также сотрудничал с местной прессой.

В 1943 – 1944 годах, когда советские войска приближались к территориям, занятым немецкой армией, Багряный двинулся на запад. В Галичине он присоединился к украинскому националистическому подполью, писал листовки, песни и другие пропагандистские материалы. В то же время его политические взгляды не полностью совпадали с позицией руководства подполья, и впоследствии он покинул эту среду.

В 1944 году Багряный покинул Украину и через Словакию и Австрию добрался до Германии. После войны он жил в лагерях для перемещенных лиц, где украинские беженцы пытались восстановить культурную и политическую жизнь.

25 сентября 1945 года в Фюрте было основано "Художественное украинское движение" (МУР). Это объединение украинских писателей в эмиграции действовало в условиях послевоенной Германии. Багряный входил в число инициаторов создания МУРа.

УРДП – Украинская революционно-демократическая партия – возникла в Германии в 1946 году. Багряный был одним из ее организаторов, а впоследствии возглавил партию. С 1948 года он также редактировал газету "Украинские вести", которая выходила в Новом Ульме.

В Новом Ульме прошли последние годы политической и литературной деятельности Багряного. Здесь он оставался активным участником украинской эмиграционной среды, несмотря на проблемы со здоровьем.

Где умер и где похоронен

Иван Багряный умер 25 августа 1963 года. Он находился на лечении в санатории города Санкт-Блазиен в Шварцвальде. Ему было 56 лет.

Не следует путать место смерти и место захоронения:

Санкт-Блазиен – город, где Багряный скончался в санатории;

Новый Ульм – город, где его похоронили.

Писатель похоронен на городском кладбище Нового Ульма – Neu-Ulmer Friedhof, возле Reuttier Straße. Украинская община Нового Ульма связывает могилу Багряного с этим кладбищем и регулярно чтит память писателя.

На могиле установлен памятник работы Лео Мола – творческое имя украинско-канадского скульптора Леонида Молодожанина. В источниках украинской диаспоры этот монумент упоминается как важное место памяти о писателе.



Как выглядит могила Ивана Багряного в Новом Ульме / Фото Mnikh

На надгробной плите высечены строки из поэмы "Золотой бумеранг":

"Мы есть. Были. И будем мы.

И Родина наша с нами".

Ранее эти слова ошибочно связывали с поэмой "Меченосцы". Правильное название произведения – "Золотой бумеранг".

Почему Багряный похоронен не в Украине

Багряный умер в эмиграции, куда уехал после возвращения советской власти на территорию Украины. Его биография была связана с арестами, ссылкой, бегством и открытой критикой советского режима.

В 1963 году его произведения не могли свободно издаваться в Советской Украине, а сам писатель принадлежал к запрещенному эмиграционному политическому и культурному сообществу.

Его могила в Германии напоминает об украинцах, которые из-за советских репрессий и послевоенных политических обстоятельств оказались за пределами родины. В то же время это не только символ вынужденной эмиграции, но и конкретное место памяти о писателе, который продолжал творить на украинском языке вдали от Украины.

Иван Багряный физически не вернулся на родину, но его произведения вернулись. "Тигроловы", "Сад Гефсиманский" и памфлет "Почему я не хочу возвращаться в СССР?" сегодня доступны украинским читателям и остаются важными свидетельствами опыта человека, отказавшегося примириться с тоталитарной системой.