Этот образ пережил тысячелетия. Грифоны встречаются как в древнегреческих преданиях, так и в современной фантастике, в частности в мире Гарри Поттера. Но откуда взялась сама идея такого зверя?

Одна из версий звучит особенно эффектно: миф о грифоне могли подпитать окаменелости динозавров, которые находили древние золотоискатели в пустынях Центральной Азии, пишет Discover wild life. Но, как часто бывает с мифами, все не так просто.

Что такое грифон?

Грифон – это мифическое существо, которое традиционно описывали как сочетание льва и орла. Лев во многих культурах считался царем зверей, а орел – царем птиц. Поэтому грифон сочетал в себе сразу две сильные символики: земную мощь и небесную власть. Именно из-за этого его представляли могущественным, величественным и опасным.

Существовали ли на самом деле грифоны / Фото unsplash

В древних сюжетах грифоны часто выступали стражами бесценных сокровищ, золота или священных мест. Такой образ хорошо запоминается: хищник с телом большой кошки и птичьей головой словно создан для легенд. Но исследователи давно задают другой вопрос – могло ли это фантастическое существо иметь реальный источник вдохновения? Могли ли грифонов "подсказать" динозавры?

Согласно одной из гипотез, истоки мифа могут уходить корнями к кочевникам и золотоискателям, которые примерно 3 тысячи лет назад путешествовали по пустыням Центральной Азии. Во время поисков золота они могли натыкаться не только на драгоценный металл, но и на окаменелые останки динозавров. В частности, речь идет о протоцератопсе и пситтакозавре – древних родственниках трицератопса. Если посмотреть на них глазами древнего человека, некоторое сходство с грифоном действительно могло возникнуть.

У этих динозавров были удлиненные тела, четыре ноги и черепа с клювообразной частью. Такие кости, найденные в песках, легко могли показаться останками странного полуптицы-полузверя. Согласно этой версии, истории о необычных существах вместе с самими окаменелостями или описаниями находок могли попасть к древним грекам. А уже они популяризировали грифонов и сформировали знакомый нам классический образ.

Почему с этой версией не все согласны?

Гипотеза о динозаврах звучит красиво, но она не является окончательно доказанной. Часть исследователей относится к ней с осторожностью. Палеонтолог Марк Уиттон, например, отрицает идею о том, что именно протоцератопс или пситтакозавр стали источником мифа о грифонах. Его аргумент прост: изображения гибридных существ с птичьими головами и телами млекопитающих существовали еще до того, как древние греки начали активно контактировать и торговать с золотоискателями Центральной Азии. То есть образ грифона мог возникнуть не из одной конкретной находки, а из более широкой традиции представлять могущественных существ как сочетание разных животных.

Для древних культур это было естественно: взять силу льва, бдительность орла, добавить золото, пустыню, опасность – и получить существо, которое легко переживет века. Возможно, кости динозавров действительно подпитали отдельные легенды. Возможно, грифон существовал в человеческом воображении еще до таких находок. Но именно в этом и заключается сила мифов: они редко имеют один источник. Часто это смесь реальных вещей, страхов, случайных открытий и фантазии, которая делает неизвестное похожим на живое существо.