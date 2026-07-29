Находку сделали на территории крепости и кургана Тадым в провинции Элязыг. Исследователи датируют святыню примерно 3000 годом до нашей эры и считают, что это место было предназначено не для обычной жизни, а для обрядов, жертвоприношений и общих церемоний, пишет Arkeonews .

Это открытие добавляет новые свидетельства о том, как в регионе Верхнего Евфрата могли выглядеть религиозные практики бронзового века – задолго до появления великих государств и известных храмовых культур.

Что именно обнаружили археологи?

В новооткрытом комплексе археологи обнаружили отдельную культовую зону. В ней было два сооружения, которые исследователи трактуют как алтари, а также три очага, которые могли иметь ритуальное значение.

Здесь горел огонь для неизвестных ритуалов / Фото unsplash

То, что все эти элементы расположены в одном пространстве, может свидетельствовать о тесной связи между огнем, жертвами и общими обрядами. Иными словами, это не похоже на обычное место для приготовления пищи или бытового очага.

Археолог Эмре Чаир, руководящий работами на памятке, считает, что находка поможет лучше понять, как формировались религиозные традиции в районе Елязига пять тысячелетий назад. По его словам, костры и места для жертвоприношений "проливают свет на систему верований того периода". Точные обряды, проводившиеся в этом святилище, пока не известны. Алтари могли использовать для принесения пищи, жидкостей, животных или символических предметов.

Специально обустроенные очаги могли поддерживать ритуальный огонь, сжигать поднос или готовить вещества, необходимые для церемоний. Чтобы понять больше, археологам предстоит еще исследовать, сохранились ли в этих местах пепел, остатки животных, растительные материалы или другие следы ритуальных действий.

Почему эта находка не первая для Тадима?

Новый храмовый комплекс стал уже второй культовой зоной, обнаруженной на кургане Тадым. Всего на памятке теперь зафиксировали шесть священных костров.

Что делали люди возле трех священных костров / Фото unsplash

В предыдущий сезон раскопок археологи уже находили еще один ритуальный участок, возраст которого оценили примерно в 6 тысяч лет. Там были особые священные костры, украшенные стилизованными изображениями людей и быков. Их датируют поздним халколитом и ранними бронзовыми сутками – примерно 4000 – 3200 годами до нашей эры.

Человеческие фигуры на этих кострах исследователи трактовали как возможные изображения взрослых и детей. Они могли быть связаны с представлениями о семье, плодовитости или защите дома. Изображения быков тоже вряд ли были случайными. Во многих древних культурах бык мог ассоциироваться с силой и изобилием. Но именно этот образ означал в Тадиме, археологи пока не установили. Вместе эти две культовые зоны показывают, что Тадим был не просто местом обитания. Он, вероятно, оставался важным ритуальным центром на протяжении нескольких доисторических этапов.

Что керамика рассказывает о связях поселения?

Предшествующие раскопки в Тадыме дали еще одну важную группу находок – керамику каразской культуры. Археологи обнаружили 12 таких образцов, которые датируют примерно 4000 – 3000 года до нашей эры. Керамику этого типа обычно узнают по темной, тщательно лощеной поверхности. Ее связывают с культурными сетями, охватывающими восточную Анатолию и Южный Кавказ.

В Тадыме также был найден расписной сосуд с изображением горного козла, датированный примерно 3200 годом до нашей эры. Эти вещи свидетельствуют, что жители поселения не были изолированы. Они могли участвовать в более широких системах обмена, коммуникации и общих материальных традиций. Сочетание такой керамики, культовой архитектуры и специальных ритуальных объектов делает Тадым важной точкой на доисторической карте восточной Анатолии.

Почему курган Тадим важен для археологов?

Курган Тадым расположен в современной деревне Тадым, примерно в 10 – 15 километрах юго-западнее Елязига. Он извлечен с востока на запад, занимает площадь примерно 120 на 130 метров и поднимается над окружающей местностью примерно на 20 метров. На вершине кургана сохранились остатки средневековой крепости – в том числе части оборонных стен и башен. Но более глубокие слои ведут археологов гораздо дальше в прошлое.

Материалы из достопримечательности охватывают много периодов: неолит, халколит, бронзовые и железные сутки, а также восточно-римское, сельджутское и османское времена. Остатки стен и большое количество керамики показывают, что это место неоднократно заселялось, перестраивалось и использовалось на протяжении тысячелетий. В настоящее время исследователи сосредоточены именно на слоях бронзового века, где и нашли новое святилище.