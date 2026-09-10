Эксгумация продолжается с 25 августа. По предварительным оценкам, на этом участке могут быть похоронены примерно 110–120 человек. По состоянию на 4 сентября исследователи уже эксгумировали останки 29 военнослужащих. О находках на месте работ рассказывается в репортаже "Твоего города".

Исследователи отмечают, что захоронения оказались скудными на сопутствующий материал, однако несколько предметов все же помогли понять, кто именно лежал в могилах.

Что нашли во время эксгумации?

После частичного вскрытия трех рядов захоронений исследователи подтвердили предварительные оценки количества останков. В то же время выяснилась деталь, в которой до начала работ не были уверены: среди похороненных есть немецкие военнослужащие.

Уже сейчас, частично вскрыв эти три ряда захоронений, мы можем сказать, что предварительные прогнозы относительно количества подтверждаются. Речь идет о примерно 100–120 останках. Единственное, в чем мы не были уверены, – есть ли среди погребенных немецкие военнослужащие. Теперь мы можем это подтвердить.



Во время эксгумации останков польских военных в первом ряду, среди польских солдат, мы обнаружили также отдельные захоронения семи военнослужащих немецкого Вермахта,

– рассказал Любомир Горбач, руководитель Общества поиска жертв войны "Память".

Отличить немецких военных от польских удалось по элементам формы, в частности по пуговицам. Мундиры двух армий имели характерные отличия, которые помогают при таких исследованиях.

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Эксгумационные работы на старом Голосковском кладбище / Фото "Твой город"

Еще более важной находкой стали идентификационные жетоны. Их имели трое из семи похороненных военнослужащих Вермахта. На жетонах сохранились данные о подразделении и личные данные солдат. На двух жетонах удалось установить фамилии. Еще один жетон был незаполнен, поэтому личность этого военнослужащего пока не установлена.

Военнослужащий не имел возможности выгравировать свои личные данные на этом жетоне. Поэтому личность этого военного пока не установлена – он в дальнейшем будет считаться пропавшим без вести,

– пояснил Любомир Горбач.

По найденным жетонам исследователи определили, что похороненные немецкие военные были стрелками 98-го полка 1-й горной дивизии Вермахта.

Почему захоронения почти без личных вещей?

Могилы на старом Голосковском кладбище оказались довольно скудными на сопутствующие предметы. И польские, и немецкие военнослужащие были похоронены практически без личных вещей и военного снаряжения.

В захоронениях не нашли обуви, шлемов, противогазов, ремней или патронташей. На останках фактически сохранилась только одежда – брюки и верхняя одежда.

Они лежат без обуви, без шлемов, без противогазов, без поясов, без патронташей,

– рассказал Любомир Горбач.

Для исследователей это важная деталь, поскольку она может указывать на обстоятельства захоронения. Горбач предполагает, что погибших могли хоронить местные жители, а не военные.

Могилы здесь оказались довольно бедными на сопутствующий материал / Фото "Твое город"

Отсутствие снаряжения также может свидетельствовать о том, что после смерти солдат из захоронений забирали ценные или нужные вещи. В пользу версии о гражданском захоронении, по словам Горбача, может указывать и то, как именно были похоронены немецкие военнослужащие. Если бы это делали немецкие военные, могилы, вероятно, выглядели бы иначе – с полным снаряжением и соответствующим оформлением.

Немцы все захоронения 1939–1941 годов использовали в пропагандистских целях. Они все аккуратно выстраивали, раскрашивали, фотографировали, – пояснил Любомир Горбач.

Почему среди польских военных могли быть украинцы?

При исследовании таких захоронений важно различать военную принадлежность и национальность. Если человек служил в Войске Польском в сентябре 1939 года, это не означает, что он обязательно был этническим поляком. В состав польской армии тогда входили и украинцы из Галичины.

При идентификации останков не всегда можно определить происхождение погибших только по тому, в какой армии они служили. Более 80 лет эти захоронения оставались под землей. Теперь исследователи раскрывают их одно за другим, фиксируют найденные вещи, пытаются установить личности погибших и готовят останки к дальнейшему перезахоронению.