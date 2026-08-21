Из сотен поступающих до выпуска доходили не все. Часть студентов умирала от болезней, часть бросала учебу, а часть была вынуждена постоянно искать подработку, чтобы обеспечить себе еду и крышу над головой, утверждает Once incident.

Особенно это касалось бурсаков – малоимущих студентов, для которых образование часто означало не только книги и лекции, но и ежедневную борьбу за выживание.

Одной из самых прибыльных подработок считалось чтение Псалтыря над умершими. За такую службу студент мог получить еду или другое вознаграждение. Но даже это, на первый взгляд, благочестивое дело иногда заканчивалось скандалами.

Как бурсак превратил ночную молитву в громкий скандал?

21 декабря 1764 года у магистратского служителя Сидора Климова, жившего неподалеку от бурсы, умер ребенок, говорится в исследовании историка Максима Яременко, который реконструировал это дело по документам XVIII века.

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Читать Псалтырь над покойником пригласили студента класса поэтики Кондрата Подгорского. После дневных поминальных обедов со спиртным ночью в комнате остались трое: Климов, его молодая жена и бурсак. Что произошло дальше, точно неизвестно.

Свеча упала и погасла, а Подгорский оказался то ли на скамье, то ли на полу. Климов поднялся и начал его избивать, а, по словам самого студента, еще и снял с него одежду и сапоги. Подгорскому удалось сбежать в общежитие, где его товарищи решили отомстить за избиение.

Тяжелые студенческие будни в величественной академии / Фото из архива

Несколько студентов даже обратились к сеньору бурсы Иосифу Кленчинскому. Тот не запретил им действовать, лишь предупредил, что отвечать за последствия они будут сами. Студенты схватили Климова, привели во двор общежития и жестоко избили розгами и кнутами.

Когда сеньор попытался остановить расправу, его самого отправили "к черту". После избиения Климов уже не держался на ногах, однако в тепле его не оставили. Мужчина оказался на морозе, и только около двух часов ночи его нашел магистратский сторож. Климова доставили в магистрат, где он сразу скончался. Уже утром началось расследование, а часть причастных студентов сбежала.

Дело тянулось более года. Именно этот задокументированный эпизод показывает, как далеко могла зайти студенческая солидарность в Киево-Могилянской академии XVIII века.

Почему обучение в академии напоминало муштру?

Сам образовательный процесс тоже был далек от мягкого режима. Учебный день мог длиться 10 часов, а суббота становилась днем наказаний и своеобразной расплаты за проступки, накопленные в течение недели.

Наказывали студентов не только карцером. За мелкие нарушения могли пороть розгами прямо в классе. За более серьезные проступки – в келье префекта. Самые тяжкие проступки наказывали публично, на студенческих собраниях. Телесные наказания были частью тогдашней образовательной дисциплины, но даже в этой строгой системе существовала граница.

Взрослых студентов философии и богословия, которые могли учиться по 12 лет, уже не пороли как школьников. Причина заключалась не в гуманности, а скорее в очевидной неловкости самой ситуации.

Порка 30-летних мужчин, которые годами изучали богословие или философию, считалась перебором даже для той жесткой академической культуры. Жизнь студента в Киево-Могилянской академии представляла собой сочетание науки, нужды, дисциплины и опасной уличной свободы.