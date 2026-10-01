На его груди – награда от российской императрицы, а рядом – молитва, которую историк Дмитрий Яворницкий связывал с угрозой со стороны Москвы. История этого образа помогает понять, какое значение Покрова имела для казаков накануне уничтожения Сечи.

Какая легенда стоит за праздником Покрова?

Церковное предание о Покрове связано с Константинополем и Влахернским храмом, где хранилась риза Богородицы. Когда городу угрожали нападавшие, его жители собрались на молитву.

Как Покров охранял казаков / Скриншот из видео

Среди присутствующих были Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, пишет Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ. Согласно преданию, во время богослужения Андрей увидел Богородицу в окружении святых. Она подошла к престолу, опустилась на колени и молилась, а затем распростерла над людьми свое покрывало. Андрей и Епифаний восприняли это видение как знак покровительства над городом.

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В церковном предании после этого враги отступили, а покров Богородицы стал символом защиты. У запорожцев почитание Богородицы стало частью военной жизни. Главная сечевая церковь была посвящена Покрову, ее образы размещали на хоругвях, перед походами казаки молились, а по возвращении служили молебны, – сообщает Украинский институт национальной памяти.

В XVII–XVIII веках распространился тип иконы, известный как "Казацкая Покрова": под покровом Богородицы художники изображали гетманов, старшину и казаков. На одном из сечевых образов среди них узнают последнего кошевого атамана.

О чем просили казаки и при чем здесь Москва?

На иконе казацкая просьба передана словами, которые в переводе на украинский звучат так: "Молим, покрой нас честным твоим покровом и избавь нас от всякого зла". Конкретный враг или угроза в этой надписи не названы. Она выражает общую молитву о заступничестве.

На образе есть и ответ Богородицы: "Избавлю и покрою, люди мои". Композиция передает обращение запорожцев к своей небесной покровительнице и ее обещание защиты.

Связь с Москвой прослеживается в трактовке Дмитрия Яворницкого. По преданиям, которые он приводил, Калнышевский с товарищем просил защиты от опасности со стороны Москвы накануне падения Запорожья.

В статье Галины Коцур также приведены воспоминания Ивана Шаповала, который передавал такое объяснение историка во время музейных экскурсий. Отношения Запорожья с Российской империей в последние годы существования Сечи были противоречивыми.

Казаки воевали на ее стороне против Османской империи в 1768–1774 годах, а кошевой и старшина получали императорские награды. В то же время нарастали конфликты Запорожья с администрацией Новороссийской губернии и правительством Екатерины II. Война завершилась в 1774 году. Уже в следующем году российские войска окружили Сечь.

Что случилось с Сечью и Петром Калнышевским?

В июне 1775 года российские войска под командованием Петра Текелия окружили Новую Сечь. По данным Украинского института национальной памяти, значительная часть запорожцев тогда находилась за ее пределами, а гарнизон насчитывал примерно три тысячи человек.

Созванная Калнышевским Рада решила сложить оружие и избежать кровопролития, хотя часть казаков была готова к сопротивлению. Российские власти ликвидировали Сечь и арестовали ее руководителей. Были конфискованы военные клейноды, артиллерия, казна, архив и церковные реликвии. Запорожские земли перешли под управление имперской администрации.

На Покровской иконе Калнышевский изображен среди вооруженного казацкого товарищества, с императорской медалью и молитвой о защите. Дальнейшая судьба кошевого объясняет, почему Яворницкий связывал этот образ с угрозой со стороны Москвы.