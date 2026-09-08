Большинство грибников принимает их за причудливые мухоморы или редкие плесневые наросты. Однако это существо не относится ни к растениям, ни к царству грибов. Ученые называют ее ликогалой древесной (Lycogala epidendrum), а в народе она издавна известна под мистическим названием "волчье молоко", рассказывает "Лесовица".

Живая капля, что умеет охотиться

Самая поразительная тайна ликогалы заключается в том, что в начале своего жизненного цикла она вообще не имеет формы шарика. Это полноценная подвижная амебоподобная масса – плазмодий. Пока плазмодий молод, он прячется внутри влажной древесины или под корой. Этот полупрозрачный слизистый сгусток буквально ползет по капиллярам гнилой древесины, самостоятельно выбирая самые темные и влажные направления.

Знаменитое "волчье молоко" / Фото "Лесовица"

Плазмодий не просто впитывает влагу – он хищно поглощает бактерии, споры плесени, дрожжи и микроскопические остатки, обтекая их своим телом и переваривая на ходу. Когда же запас питательных веществ исчерпывается или приближается время дать потомство, ленивый студенистый охотник радикально меняет форму поведения.

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Плазмодий выползает на освещенную поверхность коры или пенька и распадается на отдельные пузырьки размером от 0,5 до 1,5 сантиметра. Именно в этот момент они приобретают ультраяркую неоново-розовую или коралловую окраску. Если слегка нажать на такой молодой шарик, тонкая оболочка лопнет, а из нее брызнет пастообразная розовая жидкость, за которую организм и прозвали "волчьим молоком".

Со временем шарики темнеют, становятся более плотными и приобретают пепельно-серый или темно-бурый цвет. Внутри них созревает миллионная пыльца сухого спорового порошка. При первом же порыве ветра или ударе тяжелой капли дождя сухая оболочка раскалывается, выстреливая споры наружу, чтобы начать удивительный цикл сначала. Встретить этого странствующего слизевика в лесах Украины можно вплоть до первых серьезных заморозков в ноябре.