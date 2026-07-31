С высоты птичьего полета холм имеет четкую форму усеченного конуса с углублением в центре и тремя вытянутыми валами, напоминающими гигантского паука или краба. Центральное углубление окружено извилистыми "лучами", которые с высокой точностью ориентированы на восток, запад и юг.

Объект расположен в 70 километрах от Днепра, на берегу реки Вовчей, и уже много лет остается предметом споров среди исследователей.

Как появился Мавринский майдан?

Официальная академическая версия связывает появление площадки с хозяйственной деятельностью XVII–XVIII веков. Согласно этому объяснению, на месте сооружения находился древний курган, который впоследствии раскопали для добычи селитры. Почву вынимали, складывали рядом в виде насыпей и обрабатывали, что и сформировало характерные боковые "лучи".

Холм, по поводу которого спорят ученые / Фото "DP"

Археоастрономическая гипотеза рассматривает Мавринский майдан как древний календарь или обсерваторию. Ориентация валов имеет четкую симметрию: во время весеннего равноденствия солнце заходит точно в один из промежутков между насыпями, что указывает на возможное обрядовое или астрономическое назначение.

По версии некоторых краеведов, сооружение может быть храмом-обсерваторией возрастом около 8600 лет. В таком случае Мавринский майдан относится к древнейшим земляным сооружениям на Земле и могла быть связана с древнейшей культурой Аратты.

Исторические источники также связывают этот объект с эпохой Запорожской Сечи. По данным историка Дмитрия Яворницкого, казаки активно использовали имеющиеся курганы в качестве сторожевых и наблюдательных пунктов для контроля за передвижениями татарских отрядов, приспосабливая древние насыпи под свои оборонительные нужды.