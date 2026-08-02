В 2019 году NASA опубликовало снимки Олешковских песков, сделанные спутником Landsat. На них хорошо видны не только сами песчаные просторы, но и зеленое кольцо сосновых насаждений, с помощью которых когда-то пытались сдержать движение дюн и не дать песку засыпать окружающие поселения и поля.

Откуда возле Херсона взялись такие массивы песка?

Олешковские пески – одно из крупнейших песчаных образований в степной части Европы. Они занимают более 160 тысяч гектаров, а вместе с прилегающими лесами – более 200 тысяч. Массив простирается в левобережной части низовья Днепра, примерно в 30 километрах от Херсона. Его основу сформировали древние песчаные отложения. Их возраст оценивают примерно в 12 тысяч лет.

Песок оказался здесь после таяния Днепровского ледникового языка Скандинавского покровного ледника. Мощные потоки талой воды переносили осадочные породы, а русло Днепра тогда не могло пропустить весь этот объем. Вода выходила за пределы русла, затопляла надпойменные террасы и оставляла после себя большие песчаные отложения.

Профессор и заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко объяснял, что часть песков была принесена сюда в результате катастрофического паводка после прорыва большого приледникового озера в бассейне Припяти. Изначально эта территория не была открытой "пустыней".

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Пески постепенно закрепились степной растительностью. В низинах появлялись лесные массивы, луга, водоемы и болота. То есть местность была гораздо зеленее и разнообразнее, чем можно представить, глядя на современные песчаные арены.

Почему пески начали двигаться?

Современный пустынный облик Олешковских песков связывают не только с геологией, но и с деятельностью человека. Еще 200–300 лет назад здесь не было таких открытых песчаных массивов, как сегодня. Территорию сдерживали травы, степная растительность и леса. Ситуация изменилась из-за интенсивного выпаса скота. В XIX – первой половине XX века на этих землях выпасали огромные стада овец – местами речь идет о сотнях тысяч голов. Животные выедали траву и копытами разрушали песчаные степи.

Когда растительный покров исчез, песок перестал удерживаться на месте. Ветер начал свободно переносить его, образуя сугробы, дюны и барханы. Песчаные массивы разрастались, а зыбучий песок угрожал окружающим огородам и поселениям. В источниках упоминается, что за одну ночь на огороды соседних сел могло нанесло до полуметра песка.

Невероятная природа / Фото unsplash

В советское время территорию начали активно облесевать, пытаясь остановить дальнейшее распространение песчаных просторов. В 1930–1950-х годах советские власти начали масштабное лесопосадки на Олешковских песках. Сначала пробовали разные породы деревьев, но в конце концов предпочтение отдали сосне. Вокруг открытых песчаных участков высаживали лесные массивы, которые должны были сдерживать ветер и не давать песку продвигаться дальше. Часть территории отвели под военный полигон. Именно этот участок не был залесен и частично сохранил первоначальный вид.

Вокруг полигона высадили кольцо деревьев шириной около 3,5 километра. Оно должно было не только сдерживать пески, но и маскировать военный объект от посторонних глаз. С самолетов также высевали травянистые растения. Так на этих землях прижился булавоносец сероватый. Ученые до сих пор находят в заповеднике пустынные виды, которые когда-то высаживали "на пробу", в частности саксаул, можжевельник и тую. Но лесопосадки имели и обратную сторону. Иван Мойсиенко объяснял, что лес здесь является азональным – то есть не свойственным этой природной зоне. Пески обладают особыми гидрологическими свойствами, поэтому деревья могут расти, но такая экосистема не является естественной для этой местности. Часть насаждений оказалась неприспособленной к местному климату, деревья болели и страдали от недостатка влаги.

Почему среди песков есть озера, болота и редкие растения?

Олешковские пески не являются мертвым пространством. Под песком лежит водонепроницаемый глинистый слой, который плохо пропускает воду. Благодаря этому влага, просачивающаяся сквозь песок после дождей, туманов или конденсата, не исчезает бесследно. Песок быстро прогревается днем и сильно охлаждается ночью. Из-за перепадов температур даже в жаркие периоды может образовываться конденсат. Влага проходит через песчаные поры, доходит до водонепроницаемого слоя и задерживается. Именно поэтому в Олешковских песках сформировались различные типы растительности. Там, где водонепроницаемый слой ближе к поверхности, растут влаголюбивые травы.

В котловинах выдувания, где ветер выдул песок до нижних слоев, могут появляться водоемы. Небольшие озера, которые здесь называют сагами, бывают временными или постоянными. Эта пестрая система создала условия для редких видов. На песках нижнего Днепра растут эндемичные растения, которых не найти ни в Крыму, ни на соседних территориях. Среди них – житняк пушистоцветковый, тимьян днепровский, юринея пушистая, василек короткоголовый. Многие из этих видов занесены в Красную книгу Украины или в международные природоохранные списки.