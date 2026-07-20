Это не магия и не реальное отражение на дороге. Речь идет о мираже – оптической иллюзии, возникающей из-за горячего воздуха над раскаленной поверхностью, сообщают в Quora.

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Почему асфальт в жару кажется мокрым?

В жаркий день солнце сильно нагревает асфальт. Темная дорожная поверхность хорошо поглощает тепло, а затем отдает его воздуху прямо над собой. Из-за этого у дороги образуется тонкий слой очень горячего воздуха. Выше воздух прохладнее. То есть над асфальтом появляются слои с разной температурой и разной плотностью.

Почему в жару мы видим воду там, где ее нет: смотрите видео, как это выглядит

Свет, проходя через такие слои, начинает немного менять направление. Он уже не движется для нашего глаза так прямо, как мы привыкли себе представлять. Луч плавно изгибается. Именно поэтому мы видим на дороге не воду, а искаженное изображение неба.

Мозг воспринимает его как отражение, потому что оно очень похоже на то, как выглядит лужа на асфальте. В этот момент человек фактически смотрит не на сам асфальт, а на мираж. Чаще всего это происходит именно на дорогах, потому что темный асфальт нагревается значительно сильнее, чем многие другие поверхности.

Почему "лужа" исчезает, когда подходишь ближе?

Мираж хорошо виден издалека, потому что мы смотрим на дорогу под очень малым углом. В таких условиях свет от неба может изогнуться так, что попадает в глаза словно с поверхности асфальта. Когда человек приближается, угол зрения меняется. Свет уже проходит по другому пути, и иллюзия исчезает. Поэтому "вода" всегда как будто убегает вперед. На самом деле дорога не превращается в зеркало. Она не мокрая и не покрыта тонкой пленкой воды. Просто горячий воздух действует как невидимая линза, искажающая изображение.

Почему разница между раскаленным воздухом у асфальта и более прохладным воздухом выше больше, тем заметнее будет мираж. Именно поэтому такие "лужи" чаще всего появляются в сильную жару, на длинных дорогах, трассах, в пустынях или над другими нагретыми поверхностями. И получается странная вещь: глаза видят воду, которой нет, но сама иллюзия вполне реальна. Это не выдумка мозга из ниоткуда, а результат того, как свет ведет себя в горячем воздухе.