Это не просто романтика грозы и не вымысел людей, любящих дождь. После осадков действительно меняется то, как запахи выходят из поверхностей, двигаются в воздухе и попадают в нос, пишет Mprnews . Влага работает как невидимый усилитель: она смывает пыль, пробуждает почву, высвобождает молекулы запаха и не дает им сразу рассеяться.

Наиболее сильно этот эффект ощущается после легкого или умеренного дождя. Не после бешеного ливня, который быстро прибивает все к земле, а именно после тихого дождя, когда первые капли падают на сухую поверхность и буквально выбрасывают в воздух запах земли.

Почему мокрая земля имеет такой узнаваемый запах?

Самый известный запах после дождя носит отдельное название – петрикор. Так называют аромат, который появляется, когда дождь падает на сухую почву, камни или пыль. Он не берется из воздуха сам по себе. Его создает смесь веществ, скапливающихся на поверхностях в сухую погоду.

Во время засухи растения выделяют растительные масла и другие органические соединения. Они оседают в почве, на камнях, дорожках, листьях. Когда начинается дождь, капли выбивают эти вещества с поверхности и помогают им попасть в воздух в виде мелких аэрозольных частиц.

Дождь все очищает / Фото Unsplash

Есть еще один важный участник этого запаха – геосмин. Его производят почвенные бактерии, в частности, актинобактерии. Человеческий нос очень хорошо улавливает это вещество даже в скудных концентрациях. Через нее мокрая земля пахнет так узнаваемо: немного пылью, немного огородом, немного лесной тропинкой после ливня.

Сам термин "петрикор" предложили австралийские ученые, первыми описавшие этот характерный запах после дождя. Но долгое время оставался другой вопрос: как именно этот землистый аромат из почвы попадает в воздух так быстро и заметно.

В момент удара капля дождя совершается маленький физический трюк. Если поверхность пористая или пыльная, под каплей образуются крохотные пузырьки воздуха. Они быстро поднимаются вверх и лопают, выбрасывая в воздух микроскопические частицы, пишет АВС. Именно этот механизм был зафиксирован учеными Массачусетского технологического института.

Они провели около 600 экспериментов на 28 разных типах поверхностей и снимали падение капель высокоскоростными камерами. На замедленном видео видно, как после удара капли о ячеистую поверхность мелкие пузырьки поднимаются вверх и взрываются почти как крошечное шампанское.

Ученые исследовали дождь: смотрите видео

Вместе с этими частицами поднимаются и молекулы запаха. Доцент Массачусетского технологического института Каллен Буи объяснял, что такие аэрозоли могут переносить ароматические элементы из природной среды. Другими словами, запах земли не просто "появляется" после дождя. Его поднимают в атмосферу сами капли.

Поэтому после первых капель на сухом асфальте или земле аромат может быть особенно резким. Поверхность еще не промыта, в ней много пыли и накопленных органических веществ, а дождь только начинает их высвобождать.

Почему этот запах так сильно цепляет память?

Запахи тесно связаны с памятью. Одно дыхание после дождя может мгновенно вернуть человека в детство, на дачу, в деревню, на летнюю грозу или дорогу домой после школы. Это не случайность: обонятельная система имеет прямые связи с участками мозга, отвечающими за эмоции и воспоминания.

Невероятное чувство и запах / Фото Unsplash

Поэтому после дождя люди часто ощущают не просто "приятный запах". Они узнают состояние. Мокрая земля, свежая трава, теплый асфальт после ливня – все это накладывается на личный опыт и кажется более сильным, чем обычный аромат. У дождя нет одного запаха. Он лишь открывает то, что лежало в земле, на листьях, в пыли, на камнях и дорогах. А человеческий мозг быстро добавляет в это собственные воспоминания. Из-за этого несколько минут после легкого ливня иногда пахнут не погодой, а целым куском жизни.